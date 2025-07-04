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Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа

Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа - 04.07.2025, ПРАЙМ

Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнёт рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T13:28+0300

2025-07-04T13:28+0300

2025-07-04T13:28+0300

экономика

сша

дональд трамп

мировая экономика

скотт бессент

пошлины

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнёт рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа. "Мы начнём рассылать письма разным странам. Завтра, думаю, отправим 10 или 12, а в последующие несколько дней, думаю, к 9 (июля) все будут охвачены. Пошлины будут в диапазоне, может быть, от 60 или 70% до 10 и 40%. Мы сделали финальную форму, и там чётко объясняется, что именно страны будут платить. Это очень важно, это огромные деньги для страны (США)", - сказал Трамп журналистам. Он добавил, что Штаты не хотят ничего усложнять и собираются действовать "в рамках разумного". Днем ранее министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

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сша, дональд трамп, мировая экономика, скотт бессент, пошлины