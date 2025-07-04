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Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа - 04.07.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнёт рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T13:28+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнёт рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа. "Мы начнём рассылать письма разным странам. Завтра, думаю, отправим 10 или 12, а в последующие несколько дней, думаю, к 9 (июля) все будут охвачены. Пошлины будут в диапазоне, может быть, от 60 или 70% до 10 и 40%. Мы сделали финальную форму, и там чётко объясняется, что именно страны будут платить. Это очень важно, это огромные деньги для страны (США)", - сказал Трамп журналистам. Он добавил, что Штаты не хотят ничего усложнять и собираются действовать "в рамках разумного". Днем ранее министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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сша, дональд трамп, мировая экономика, скотт бессент, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, Скотт Бессент, пошлины
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
Трамп заявил, что начнет рассылать десяткам стран письма о новых пошлинах в размере 10-70%
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже с завтрашнего дня начнёт рассылать письма десяткам стран с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа.
"Мы начнём рассылать письма разным странам. Завтра, думаю, отправим 10 или 12, а в последующие несколько дней, думаю, к 9 (июля) все будут охвачены. Пошлины будут в диапазоне, может быть, от 60 или 70% до 10 и 40%. Мы сделали финальную форму, и там чётко объясняется, что именно страны будут платить. Это очень важно, это огромные деньги для страны (США)", - сказал Трамп журналистам.
Он добавил, что Штаты не хотят ничего усложнять и собираются действовать "в рамках разумного".
Днем ранее министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
Трамп может посетить Китай в конце октября, пишут СМИ