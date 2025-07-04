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В ЕС обещали подумать над шагами в ответ на пошлины КНР на бренди

В ЕС обещали подумать над шагами в ответ на пошлины КНР на бренди - 04.07.2025, ПРАЙМ

В ЕС обещали подумать над шагами в ответ на пошлины КНР на бренди

В ЕС оценят решение КНР об окончательном введении пошлин на европейский бренди и примут решение по дальнейшим шагам, сообщил на брифинге в Брюсселе... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:11+0300

2025-07-04T14:11+0300

2025-07-04T14:11+0300

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. В ЕС оценят решение КНР об окончательном введении пошлин на европейский бренди и примут решение по дальнейшим шагам, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "ЕС сожалеет о решении Китая ввести окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта бренди из ЕС в Китай. Мы были уведомлены об этом решении сегодня. Мы очень внимательно следили за этим расследованием с самого начала. Наше мнение с самого начала было неизменным и очень твердым. Мы считаем, что меры Китая несправедливы. Мы считаем, они неоправданны. Мы считаем, что они противоречат применимым международным правилам и, следовательно, являются необоснованными", - сказал он. По его словам, сейчас ЕК "внимательно изучит эти меры и оценит дальнейшие шаги в целях наилучшей защиты промышленности ЕС и экономических интересов ЕС". Китай с 5 июля сроком на пять лет вводит антидемпинговые пошлины в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе, сообщило в пятницу министерство коммерции КНР. Соответствующие пошлины вводятся сроком на пять лет, а их размер будет определяться, исходя из налогооблагаемой цены импортируемых товаров. В ведомстве пояснили, что антидемпинговые пошлины не будут применяться задним числом в отношении бренди из ЕС, импортированного с 11 октября 2024 года по 4 июля 2025 года, а также до введения до введения временных антидемпинговых мер. Антидемпинговое расследование в отношении европейского алкоголя китайские власти запустили 5 января 2024 года. Сроки его завершения неоднократно откладывались из-за "сложности" дела. Помимо расследования, которое должно было продлиться год, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября 2024 года сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%.

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китай, брюссель, ес, ек