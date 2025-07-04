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Получателей ряда пособий информировали об изменении выплат в июле

Получателей ряда пособий информировали об изменении выплат в июле - 04.07.2025, ПРАЙМ

Получателей ряда пособий информировали об изменении выплат в июле

Размер пособий семьям с детьми варьируется от их материального положения. Однако те, у кого закончился срок выплаты, в июле могут пересчитать их в большую... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T03:03+0300

2025-07-04T03:03+0300

2025-07-04T03:03+0300

социальные выплаты

пособия

вадим виноградов

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Размер пособий семьям с детьми варьируется от их материального положения. Однако те, у кого закончился срок выплаты, в июле могут пересчитать их в большую сторону, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Ключевым условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум", - поясняет эксперт.Показатель рассчитывается по прогрессивному принципу. Базовый уровень выплат - 50% от него. Если после выплаты среднедушевой доход семьи не достигает прожиточного минимума, ее размер могут увеличить сначала до 75%, а при необходимости — до максимальных 100%."Поэтому при ухудшении материального положения семьи в течение календарного года возможен перерасчет размера пособия", - говорит Виноградов.Среди последних изменений в законодательстве он отмечает два важных положения.С начала 2025 года все пособия были проиндексированы: единое пособие увеличилось на 14,7%, минимальное декретное пособие достигло 103 285 рублей, пособие по уходу за ребенком до полутора лет теперь составляет от 10 103 до 68 995 рублей, единовременная выплата при рождении ребенка выросла до 26 941 рубля.Размер материнского капитала на первого ребенка — 690 266 рублей, на второго — 912 162 рублей при условии неполучения выплаты на первого.Пособия назначаются сроком на один год с возможностью продления. Семьям, у которых заканчивается срок выплат, рекомендуется подать заявление на перерасчет, что может привести к увеличению размера выплат при снижении доходов, заключил специалист.

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социальные выплаты, пособия, вадим виноградов