https://1prime.ru/20250704/prodazhi-859164542.html
Продажи Lada в России в I полугодии снизились на четверть
Продажи Lada в России в I полугодии снизились на четверть - 04.07.2025, ПРАЙМ
Продажи Lada в России в I полугодии снизились на четверть
Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам первого полугодия составили 155,5 тысячи штук, что ровно на четверть меньше, чем годом ранее, следует из... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:17+0300
2025-07-04T07:17+0300
2025-07-04T07:17+0300
общество
haval
chery
geely
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам первого полугодия составили 155,5 тысячи штук, что ровно на четверть меньше, чем годом ранее, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
Несмотря на значительное снижение, отечественная марка стала лидером авторынка по итогам полугодия и июня. В первый летний месяц продажи сократились на 29%, до 24,2 тысячи штук.
На втором месте в январе-июне расположился китайский Haval, продажи которого составили 63,9 тысячи штук, что на 21,5% меньше в годовом выражении. Тройку лидеров замыкает китайская марка Chery, чьи продажи снизились на 22,6%, до 55,3 тысячи штук.
Замыкают топ-5 марок китайские Geely (35,6 тысячи штук) и Changan (30 тысяч штук).
Среди моделей по итогам полугодия на первом месте Lada Granta (68,2 тысячи штук), а на втором - Lada Vesta (42,9 тысячи штук). В первую пятерку также попали китайские Haval Jolion (25,6 тысячи штук) и Changan UNI-S (13,5 тысячи штук). Пятым стал белорусский Belgee X50 (11,4 тысячи штук).
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общество , haval, chery, geely, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Общество , Haval, Chery, Geely, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
Продажи Lada в России в I полугодии снизились на четверть
"Автостат": продажи Lada в России в I полугодии снизились на четверть
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам первого полугодия составили 155,5 тысячи штук, что ровно на четверть меньше, чем годом ранее, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
Несмотря на значительное снижение, отечественная марка стала лидером авторынка по итогам полугодия и июня. В первый летний месяц продажи сократились на 29%, до 24,2 тысячи штук.
На втором месте в январе-июне расположился китайский Haval, продажи которого составили 63,9 тысячи штук, что на 21,5% меньше в годовом выражении. Тройку лидеров замыкает китайская марка Chery, чьи продажи снизились на 22,6%, до 55,3 тысячи штук.
Замыкают топ-5 марок китайские Geely (35,6 тысячи штук) и Changan (30 тысяч штук).
Среди моделей по итогам полугодия на первом месте Lada Granta (68,2 тысячи штук), а на втором - Lada Vesta (42,9 тысячи штук). В первую пятерку также попали китайские Haval Jolion (25,6 тысячи штук) и Changan UNI-S (13,5 тысячи штук). Пятым стал белорусский Belgee X50 (11,4 тысячи штук).