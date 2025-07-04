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ФАО повысила прогноз по урожаю пшеницы в мире

ФАО повысила прогноз по урожаю пшеницы в мире - 04.07.2025, ПРАЙМ

ФАО повысила прогноз по урожаю пшеницы в мире

Мировой урожай пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона 2025-2026 годов составит 805,3 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Продовольственной и... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:51+0300

2025-07-04T12:51+0300

2025-07-04T12:51+0300

экономика

фао

пшеница

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мировой урожай пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона 2025-2026 годов составит 805,3 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Это выше июньского прогноза организации в 800,1 миллиона тонн. Прогноз предложения на сезон был также повышен - до 1,1234 миллиарда тонн с прогноза июня в 1,1169 миллиарда, потребления - снижен до 801,4 миллиона тонн с 805,4 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 321 миллион тонн, прогноз июня составлял 310 миллионов. Общий прогноз ФАО мирового урожая зерновых культур в сезон 2025-2026 годов был повышен по сравнению с июнем - до 2,9254 миллиарда тонн с 2,9114 миллиарда. Прогноз предложения был повышен до 3,7949 миллиарда тонн с 3,7767 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,9002 миллиарда тонн, а не 2,8982 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона прогнозируются в 889,1 миллиона тонн, прогноз июня составлял 873,6 миллиона. "Пересмотренный прогноз (по общему урожаю зерновых в мире - ред.) обусловлен улучшением перспектив производства пшеницы, кукурузы и риса... и ставит прогноз мирового производства на 2,3% выше уровня предыдущего года, что является историческим максимумом", - указывает организация. Прогноз урожая риса в сезон 2025-2026 годов составил 555,6 миллиона тонн после прогноза июня в 551,5 миллиона тонн. Предложение на рынке прогнозируется в 765,6 миллиона тонн после прогноза в 759,6 миллиона тонн, потребление - в 550,4 миллиона при прогнозе июня в 549 миллионов. Прогноз запасов риса на конец периода составляет 214,4 миллиона тонн при прогнозе июня в 209,5 миллионов тонн. Организация также обновила оценку за минувший сезон 2024-2025 годов. Урожай пшеницы оценивается на уровне 798,1 миллиона тонн (июньская оценка - 797,7 миллиона), предложение - в 1,1146 миллиарда тонн, а не 1,1131 миллиарда, потребление - 794,7 миллиона тонн вместо 795,4 миллиона, запасы на конец периода - на уровне 318,1 миллиона тонн против 316,8 миллиона. Общий урожай зерновых культур оценивается в 2,8601 миллиарда тонн вместо 2,8527 миллиарда, предложение - в 3,7467 миллиарда тонн, а не 3,7359 миллиарда, потребление - в 2,8784 миллиарда тонн (2,8755 миллиарда в июне), запасы - в 869,5 миллиона тонн после 865,3 месяцем ранее. Урожай риса оценивается в сезоне 2024-2025 годов на уровне 549,8 миллиона тонн против 546,6 миллиона, предложение - в 748,5 миллиона тонн вместо 745,6 миллиона тонн, потребление - в 540,7 миллиона тонн, а не 540 миллионов, запасы - в 210,1 миллиона тонн вместо 208,1 миллиона тонн в июне.

https://1prime.ru/20250630/rossija-859009995.html

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фао, пшеница