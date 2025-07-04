https://1prime.ru/20250704/putin-859165872.html

"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом

"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом - 04.07.2025, ПРАЙМ

"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом

Глава Белого дома Дональд Трамп оказался в безвыходном положении в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением в эфире... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T08:13+0300

2025-07-04T08:13+0300

2025-07-04T08:14+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп оказался в безвыходном положении в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением в эфире телеканала Sky News Australia поделился австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр."То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — подчеркнул эксперт.Аналитик обратил внимание, что даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу. Такие тенденции говорят об усилении позиций Москвы на будущих переговорах по урегулированию на Украине. Кроме того, диалог показал, что счет сейчас 1:0 в пользу России.Главы государств провели телефонный разговор в четверг 3 июля. Президенты обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20250703/ushakov-859157937.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп