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"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом - 04.07.2025, ПРАЙМ
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"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом
"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом - 04.07.2025, ПРАЙМ
"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом
Глава Белого дома Дональд Трамп оказался в безвыходном положении в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением в эфире... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:13+0300
2025-07-04T08:14+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп оказался в безвыходном положении в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением в эфире телеканала Sky News Australia поделился австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр."То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — подчеркнул эксперт.Аналитик обратил внимание, что даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу. Такие тенденции говорят об усилении позиций Москвы на будущих переговорах по урегулированию на Украине. Кроме того, диалог показал, что счет сейчас 1:0 в пользу России.Главы государств провели телефонный разговор в четверг 3 июля. Президенты обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
08:13 04.07.2025 (обновлено: 08:14 04.07.2025)
 
"В пользу России": на Западе остро отреагировали на диалог Путина с Трампом

Аналитик Уэр: Путин поставил Трампа в безвыходное положение во время разговора

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп оказался в безвыходном положении в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением в эфире телеканала Sky News Australia поделился австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр.
"То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — подчеркнул эксперт.
Аналитик обратил внимание, что даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу. Такие тенденции говорят об усилении позиций Москвы на будущих переговорах по урегулированию на Украине. Кроме того, диалог показал, что счет сейчас 1:0 в пользу России.
Главы государств провели телефонный разговор в четверг 3 июля. Президенты обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Ушаков сообщил подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Вчера, 19:20
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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