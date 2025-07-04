https://1prime.ru/20250704/putin-859177114.html

Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС

Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС - 04.07.2025, ПРАЙМ

Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:59+0300

2025-07-04T12:59+0300

2025-07-04T12:59+0300

политика

общество

бразилия

рф

владимир путин

дмитрий песков

вкс

https://cdnn.1prime.ru/img/83344/66/833446680_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_51c117577fcc5546b4af1d32adc273b6.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В воскресенье у президента ещё несколько рабочих мероприятий готовится, в частности, 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, работает саммит БРИКС. И в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250629/putin-859000994.html

бразилия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бразилия, рф, владимир путин, дмитрий песков, вкс