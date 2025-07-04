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Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС
Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС - 04.07.2025, ПРАЙМ
Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:59+0300
2025-07-04T12:59+0300
политика
общество
бразилия
рф
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В воскресенье у президента ещё несколько рабочих мероприятий готовится, в частности, 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, работает саммит БРИКС. И в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита", - сказал Песков журналистам.
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общество , бразилия, рф, владимир путин, дмитрий песков, вкс
Политика, Общество , БРАЗИЛИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВКС
12:59 04.07.2025
 
Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС

Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В воскресенье у президента ещё несколько рабочих мероприятий готовится, в частности, 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, работает саммит БРИКС. И в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита", - сказал Песков журналистам.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту
29 июня, 13:54
 
ПолитикаОбществоБРАЗИЛИЯРФВладимир ПутинДмитрий ПесковВКС
 
 
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