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Трамп предложил Зеленскому помощь в укреплении системы ПВО, сообщили СМИ - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп предложил Зеленскому помощь в укреплении системы ПВО, сообщили СМИ
Трамп предложил Зеленскому помощь в укреплении системы ПВО, сообщили СМИ - 04.07.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил Зеленскому помощь в укреплении системы ПВО, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщил о желании Вашингтона помочь Киеву в укреплении противовоздушной обороны, | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T21:38+0300
2025-07-04T21:38+0300
вооружения
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщил о желании Вашингтона помочь Киеву в укреплении противовоздушной обороны, пишет Axios со ссылкой на источники. "Президент Трамп сообщил… что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной", - говорится в публикации. По словам неназванных собеседников издания, основное внимание в ходе звонка, длившегося около 40 минут, было приковано к потребностям Украины в ПВО. Стороны также договорились о проведении скорой встречи между представителями двух стран с целью обсудить поставки средств ПВО и других вооружений. Кроме того, глава Белого дома, как утверждается, пообещал Зеленскому проверить, поставки каких именно видов вооружения были ранее приостановлены со стороны США. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, politico, nbc, нато
Вооружения, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Politico, NBC, НАТО
21:38 04.07.2025
 
Трамп предложил Зеленскому помощь в укреплении системы ПВО, сообщили СМИ

Axios: Трамп сообщил Зеленскому о желании США помочь Украине в укреплении ПВО

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщил о желании Вашингтона помочь Киеву в укреплении противовоздушной обороны, пишет Axios со ссылкой на источники.
"Президент Трамп сообщил… что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной", - говорится в публикации.
По словам неназванных собеседников издания, основное внимание в ходе звонка, длившегося около 40 минут, было приковано к потребностям Украины в ПВО. Стороны также договорились о проведении скорой встречи между представителями двух стран с целью обсудить поставки средств ПВО и других вооружений.
Кроме того, глава Белого дома, как утверждается, пообещал Зеленскому проверить, поставки каких именно видов вооружения были ранее приостановлены со стороны США.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
СМИ: Мерц и Трамп обсудили усиление системы ПВО на Украине
21:02
 
ВооруженияУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковPoliticoNBCНАТО
 
 
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