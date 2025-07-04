https://1prime.ru/20250704/referendum-859194659.html

Премьер Словении предложил референдум о продолжении членства в НАТО

Премьер Словении предложил референдум о продолжении членства в НАТО - 04.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Словении предложил референдум о продолжении членства в НАТО

Премьер Словении и лидер движения "Свобода" Роберт Голоб предложит провести референдум о членстве страны в НАТО в ответ на инициативу оппозиции по референдуму... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T23:09+0300

2025-07-04T23:09+0300

2025-07-04T23:09+0300

политика

словения

гаага

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

БЕЛГРАД, 4 июл – ПРАЙМ. Премьер Словении и лидер движения "Свобода" Роберт Голоб предложит провести референдум о членстве страны в НАТО в ответ на инициативу оппозиции по референдуму об увеличении расходов на оборону согласно новым требованиям альянса, заявила пресс-служба словенского кабмина. Депутаты парламента от правоцентристской Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши и их коллеги по оппозиции утвердили в пятницу инициативу о проведении референдума о повышении отчислений на оборону до 3% ВВП. "Коалиция SDS, NSi и SD сегодня подтвердила решение о проведении нового бессмысленного референдума. Чтобы устранить любые сомнения относительно истинной воли народа, "Свобода" на следующей неделе представит свою инициативу референдума, а именно относительно членства Словении в НАТО. Есть только два возможных пути: либо мы остаемся в альянсе и платим членский взнос, либо мы выходим из альянса. Все остальное — популистский обман граждан Словении", - цитирует пресс-служба главу правительства в соцсети Х. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://1prime.ru/20250704/rumyniya-859168207.html

словения

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словения, гаага, нато, мид рф