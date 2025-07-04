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"Роснефть" выплатит дивиденды за 2024 год

"Роснефть" выплатит дивиденды за 2024 год - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Роснефть" выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" утвердили дивиденды в 14,68 рубля на акцию по результатам прошлого года, сообщила компания. Вместе... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T19:38+0300

2025-07-04T19:38+0300

2025-07-04T19:38+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" утвердили дивиденды в 14,68 рубля на акцию по результатам прошлого года, сообщила компания. Вместе с ранее выплаченными промежуточными суммарные выплаты за 2024 год составят 155,6 миллиарда рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО. "Акционерами утверждена выплата дивидендов по итогам 2024 года в размере 14 руб. 68 коп. на одну размещённую акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица для выплаты дивидендов, - 20 июля. По итогам работы в первом полугодии 2024 года компания выплатила дивиденды в размере 36,47 рубля на акцию. Таким образом, суммарные выплаты за 2024 год составят 51,15 рубля на акцию. Уставный капитал ПАО "НК "Роснефть" разделен на 10 598 177 817 обыкновенных акций. То есть финальные дивиденды составят 155,581 миллиарда рублей, а в общей сложности за 2024 год компания выплатит акционерам 542,097 миллиарда рублей (около 50% чистой прибыли). Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2024 году снизилась на 14,4% - до 1,084 триллиона рублей, EBITDA увеличилась на 0,8% - до 3,029 триллиона рублей. Основной акционер "Роснефти" - государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у компании есть иностранные акционеры: у британской BP - 19,75% акций, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно. Все эти данные приводятся на сайте "Роснефти" по состоянию на 1 июля 2021 года, более свежих не раскрывалось.

https://1prime.ru/20250703/sovkomflot-859146127.html

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общество , роснефть, роснефтегаз, bp