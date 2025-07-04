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"Россети Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика

"Россети Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Россети Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика

Решение по вопросу снятия и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии с компании "Россети Северный Кавказ" будет предложено в этом году,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T06:35+0300

2025-07-04T06:35+0300

2025-07-04T06:35+0300

общество

рф

дагестан

ингушетия

андрей рюмин

александр новак

россети

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Решение по вопросу снятия и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии с компании "Россети Северный Кавказ" будет предложено в этом году, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "В Минэнерго прорабатываются варианты передачи этой функции, в том числе и специализированной энергосбытовой организации. Также рассматривается возможность конкурсов на выбор новых поставщиков в ряде регионов. Планируется предложить итоговое решение в 2025 году", - сказал он. Замминистра объяснил, что функция гарантированного поставщика электроэнергии не свойственна сетевым компаниям и отрицательно сказывается на финансовом положении "Россетей". В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что решения по вопросу снятия функций сбыта электроэнергии с "Россети Северный Кавказ" еще нет, несмотря на то, что сейчас схема работы компании там противоречит закону. В апреле газета РБК, ссылаясь на документы к совещанию, писала о том, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с компанией "Россети" представить в правительство согласованные предложения по передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии от ПАО "Россети Северный Кавказ" в пользу специализированной энергосбытовой организации. Хотя сетевые компании не должны заниматься сбытовой деятельностью, в шести из семи регионов СКФО гарантирующим поставщиком сегодня является компания "Россети Северный Кавказ". Она совмещает работу по передаче и сбыту электроэнергии в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне (в лице "Чеченэнерго"), отмечало издание. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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общество , рф, дагестан, ингушетия, андрей рюмин, александр новак, россети