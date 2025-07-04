https://1prime.ru/20250704/rosseti-859164081.html
"Россети Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика
"Россети Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Россети Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика
Решение по вопросу снятия и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии с компании "Россети Северный Кавказ" будет предложено в этом году,... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T06:35+0300
2025-07-04T06:35+0300
2025-07-04T06:35+0300
общество
рф
дагестан
ингушетия
андрей рюмин
александр новак
россети
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859164081.jpg?1751600108
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Решение по вопросу снятия и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии с компании "Россети Северный Кавказ" будет предложено в этом году, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"В Минэнерго прорабатываются варианты передачи этой функции, в том числе и специализированной энергосбытовой организации. Также рассматривается возможность конкурсов на выбор новых поставщиков в ряде регионов. Планируется предложить итоговое решение в 2025 году", - сказал он.
Замминистра объяснил, что функция гарантированного поставщика электроэнергии не свойственна сетевым компаниям и отрицательно сказывается на финансовом положении "Россетей".
В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что решения по вопросу снятия функций сбыта электроэнергии с "Россети Северный Кавказ" еще нет, несмотря на то, что сейчас схема работы компании там противоречит закону.
В апреле газета РБК, ссылаясь на документы к совещанию, писала о том, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с компанией "Россети" представить в правительство согласованные предложения по передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии от ПАО "Россети Северный Кавказ" в пользу специализированной энергосбытовой организации.
Хотя сетевые компании не должны заниматься сбытовой деятельностью, в шести из семи регионов СКФО гарантирующим поставщиком сегодня является компания "Россети Северный Кавказ". Она совмещает работу по передаче и сбыту электроэнергии в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне (в лице "Чеченэнерго"), отмечало издание.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
рф
дагестан
ингушетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, дагестан, ингушетия, андрей рюмин, александр новак, россети
Общество , РФ, Дагестан, Ингушетия, Андрей Рюмин, Александр Новак, Россети
"Россети Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика
Минэнерго: с "Россетей Северный Кавказ" могут снять функции гарантирующего поставщика
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Решение по вопросу снятия и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии с компании "Россети Северный Кавказ" будет предложено в этом году, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"В Минэнерго прорабатываются варианты передачи этой функции, в том числе и специализированной энергосбытовой организации. Также рассматривается возможность конкурсов на выбор новых поставщиков в ряде регионов. Планируется предложить итоговое решение в 2025 году", - сказал он.
Замминистра объяснил, что функция гарантированного поставщика электроэнергии не свойственна сетевым компаниям и отрицательно сказывается на финансовом положении "Россетей".
В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что решения по вопросу снятия функций сбыта электроэнергии с "Россети Северный Кавказ" еще нет, несмотря на то, что сейчас схема работы компании там противоречит закону.
В апреле газета РБК, ссылаясь на документы к совещанию, писала о том, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с компанией "Россети" представить в правительство согласованные предложения по передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии от ПАО "Россети Северный Кавказ" в пользу специализированной энергосбытовой организации.
Хотя сетевые компании не должны заниматься сбытовой деятельностью, в шести из семи регионов СКФО гарантирующим поставщиком сегодня является компания "Россети Северный Кавказ". Она совмещает работу по передаче и сбыту электроэнергии в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне (в лице "Чеченэнерго"), отмечало издание.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.