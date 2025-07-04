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Россия и Бразилия продолжают углублять экономическое сотрудничество
Россия и Бразилия продолжают углублять экономическое сотрудничество - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Бразилия продолжают углублять экономическое сотрудничество
Экономическое сотрудничество России и Бразилии продолжает углубляться за счет прямого взаимодействия деловых кругов и поддержки со стороны государственных... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T00:17+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Бразилии продолжает углубляться за счет прямого взаимодействия деловых кругов и поддержки со стороны государственных структур обеих стран, заявил председатель российской части Делового совета Россия - Бразилия, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.
"Обе национальные части Совета предпринимателей получают непрерывную поддержку от правительств наших стран. Это позволяет решать абсолютно практически все вопросы делового сообщества на самом высоком уровне", - подчеркнул Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам главы "ФосАгро", участие в мероприятии представителей профильных государственных ведомств подтверждает высокий приоритет, который Москва и Бразилиа придают двустороннему деловому диалогу. Он напомнил, что интерес к расширению сотрудничества был подтвержден в ходе встречи президентов России и Бразилии 9 мая в Москве, а ежегодный рост товарооборота демонстрирует реальную динамику укрепления связей.
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общество , бразилия, москва
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Россия и Бразилия продолжают углублять экономическое сотрудничество
Глава "ФосАгро" Гурьев: сотрудничество России и Бразилии продолжает углубляться
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Бразилии продолжает углубляться за счет прямого взаимодействия деловых кругов и поддержки со стороны государственных структур обеих стран, заявил председатель российской части Делового совета Россия - Бразилия, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.
"Обе национальные части Совета предпринимателей получают непрерывную поддержку от правительств наших стран. Это позволяет решать абсолютно практически все вопросы делового сообщества на самом высоком уровне", - подчеркнул Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам главы "ФосАгро", участие в мероприятии представителей профильных государственных ведомств подтверждает высокий приоритет, который Москва и Бразилиа придают двустороннему деловому диалогу. Он напомнил, что интерес к расширению сотрудничества был подтвержден в ходе встречи президентов России и Бразилии 9 мая в Москве, а ежегодный рост товарооборота демонстрирует реальную динамику укрепления связей.