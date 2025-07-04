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Россия и Бразилия продолжают углублять экономическое сотрудничество

Россия и Бразилия продолжают углублять экономическое сотрудничество - 04.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Бразилия продолжают углублять экономическое сотрудничество

Экономическое сотрудничество России и Бразилии продолжает углубляться за счет прямого взаимодействия деловых кругов и поддержки со стороны государственных... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T00:17+0300

2025-07-04T00:17+0300

2025-07-04T00:17+0300

общество

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и Бразилии продолжает углубляться за счет прямого взаимодействия деловых кругов и поддержки со стороны государственных структур обеих стран, заявил председатель российской части Делового совета Россия - Бразилия, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. "Обе национальные части Совета предпринимателей получают непрерывную поддержку от правительств наших стран. Это позволяет решать абсолютно практически все вопросы делового сообщества на самом высоком уровне", - подчеркнул Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме. По словам главы "ФосАгро", участие в мероприятии представителей профильных государственных ведомств подтверждает высокий приоритет, который Москва и Бразилиа придают двустороннему деловому диалогу. Он напомнил, что интерес к расширению сотрудничества был подтвержден в ходе встречи президентов России и Бразилии 9 мая в Москве, а ежегодный рост товарооборота демонстрирует реальную динамику укрепления связей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бразилия, москва