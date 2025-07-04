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Россия и Бразилия расширяют горизонты экономического взаимодействия

Россия и Бразилия расширяют горизонты экономического взаимодействия - 04.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Бразилия расширяют горизонты экономического взаимодействия

Россия и Бразилия расширяют горизонты экономического взаимодействия за пределами аграрного комплекса — в сферы фармацевтики, машиностроения, энергетики и... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T00:21+0300

2025-07-04T00:21+0300

2025-07-04T00:21+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Россия и Бразилия расширяют горизонты экономического взаимодействия за пределами аграрного комплекса — в сферы фармацевтики, машиностроения, энергетики и высоких технологий, заявил председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия, глава компании ФосАгро Андрей Гурьев. "Мы с моим бразильским коллегой господином (председателем Совета предпринимателей Бразилия-Россия, президентом Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павлом) Кардозу видим большой потенциал для совместных проектов по таким направлениям, как экология, научно-техническое и садоводческое сотрудничество, энергетика, машиностроение, фармацевтика, инвестиции, банковский сектор и другим", - сказал Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме. Председатель делового совета также отметил высокий интерес российского и бразильского бизнеса к совместным разработкам в сфере информационных технологий, внедрения новых платёжных решений, а также к участию в проектах, связанных с ESG-повесткой и Целями устойчивого развития ООН. По словам Гурьева, взаимодействие двух стран активно развивается на площадках БРИКС и G20, а проведение бизнес-форума в рамках мероприятий саммита БРИКС стало важной вехой в углублении двустороннего партнёрства.

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общество , бразилия, оон