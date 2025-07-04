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Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20%
Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20% - 04.07.2025, ПРАЙМ
Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20%
В этом и предыдущих текстах по теме выступления Гурьева на российско-бразильском бизнес-форуме должность спикера правильно читать "глава Российской ассоциации... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T01:57+0300
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экономика
бразилия
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В этом и предыдущих текстах по теме выступления Гурьева на российско-бразильском бизнес-форуме должность спикера правильно читать "глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ)"
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию на 20%, до рекордных 11,5 миллиона тонн, заявил председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"В 2024 году Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию на 20% — до рекордных 11,5 миллионов тонн. Это говорит о том, что мы являемся крутым, крупнейшим, а главное, устойчивым поставщиком экологически чистых минеральных удобрений", - заявил Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам руководителя РАПУ, поставки российских удобрений охватывают весь латиноамериканский рынок, включая все штаты Бразилии. Он подчеркнул, что выбор в пользу российских удобрений предоставляет бразильским аграриям значительное конкурентное преимущество, особенно в условиях глобального спроса на экологически безопасную продукцию.
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бразилия
Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20%
Глава РАПУ Гурьев: Россия в 2024 году увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20%
В этом и предыдущих текстах по теме выступления Гурьева на российско-бразильском бизнес-форуме должность спикера правильно читать "глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ)"
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию на 20%, до рекордных 11,5 миллиона тонн, заявил председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"В 2024 году Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию на 20% — до рекордных 11,5 миллионов тонн. Это говорит о том, что мы являемся крутым, крупнейшим, а главное, устойчивым поставщиком экологически чистых минеральных удобрений", - заявил Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам руководителя РАПУ, поставки российских удобрений охватывают весь латиноамериканский рынок, включая все штаты Бразилии. Он подчеркнул, что выбор в пользу российских удобрений предоставляет бразильским аграриям значительное конкурентное преимущество, особенно в условиях глобального спроса на экологически безопасную продукцию.