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Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20%

Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20% - 04.07.2025, ПРАЙМ

Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Бразилию на 20%

В этом и предыдущих текстах по теме выступления Гурьева на российско-бразильском бизнес-форуме должность спикера правильно читать "глава Российской ассоциации... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T01:57+0300

2025-07-04T01:57+0300

2025-07-04T01:57+0300

экономика

бразилия

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В этом и предыдущих текстах по теме выступления Гурьева на российско-бразильском бизнес-форуме должность спикера правильно читать "глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ)" РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию на 20%, до рекордных 11,5 миллиона тонн, заявил председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В 2024 году Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию на 20% — до рекордных 11,5 миллионов тонн. Это говорит о том, что мы являемся крутым, крупнейшим, а главное, устойчивым поставщиком экологически чистых минеральных удобрений", - заявил Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме. По словам руководителя РАПУ, поставки российских удобрений охватывают весь латиноамериканский рынок, включая все штаты Бразилии. Он подчеркнул, что выбор в пользу российских удобрений предоставляет бразильским аграриям значительное конкурентное преимущество, особенно в условиях глобального спроса на экологически безопасную продукцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бразилия