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Россия стала главным покупателем неэнергетического экспорта Азербайджана - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Россия стала главным покупателем неэнергетического экспорта Азербайджана
Россия стала главным покупателем неэнергетического экспорта Азербайджана - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия стала главным покупателем неэнергетического экспорта Азербайджана
Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, в частности изделий из пластика, томатов и фруктов, выяснило РИА... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T02:15+0300
2025-07-04T02:15+0300
общество
азербайджан
москва
рф
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, в частности изделий из пластика, томатов и фруктов, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановлении переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов. Так, по итогам прошлого года десятку основных экспортных товаров неэнергетического сектора Азербайджана возглавили пластмассы и изделия из них - их было продано на 368,9 миллиона долларов, золото - на 211,9 миллиона долларов и хлопок - на 177,1 миллиона. Также в топ-10 вошли экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые авто (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона). При этом главным покупателем половины этих товаров является Россия. Самую большую долю она заняла в азербайджанском экспорте косточковых плодов - 98% или 97,1 миллиона долларов. Больше всего Москва покупала персики, нектарины и черешню. Также на РФ пришлось 96% экспорта Азербайджаном томатов (168,7 миллиона долларов), 87% экзотических фруктов (153,4 миллиона), 64% пластиковых изделий (235,7 миллиона) и 53% орехов, в основном лесных (70,2 миллиона).
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общество , азербайджан, москва, рф, оон
Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, РФ, ООН
02:15 04.07.2025
 
Россия стала главным покупателем неэнергетического экспорта Азербайджана

Comtrade: Россия стала главным покупателем товаров неэнергетического экспорта Азербайджана

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия является главным покупателем основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, в частности изделий из пластика, томатов и фруктов, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.
Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановлении переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов.
Так, по итогам прошлого года десятку основных экспортных товаров неэнергетического сектора Азербайджана возглавили пластмассы и изделия из них - их было продано на 368,9 миллиона долларов, золото - на 211,9 миллиона долларов и хлопок - на 177,1 миллиона.
Также в топ-10 вошли экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые авто (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).
При этом главным покупателем половины этих товаров является Россия. Самую большую долю она заняла в азербайджанском экспорте косточковых плодов - 98% или 97,1 миллиона долларов. Больше всего Москва покупала персики, нектарины и черешню.
Также на РФ пришлось 96% экспорта Азербайджаном томатов (168,7 миллиона долларов), 87% экзотических фруктов (153,4 миллиона), 64% пластиковых изделий (235,7 миллиона) и 53% орехов, в основном лесных (70,2 миллиона).
 
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