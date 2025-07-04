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Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть
Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть
Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию в стоимостном выражении более чем на треть по сравнению с маем прошлого года - до 8,2 миллиона долларов,... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T03:15+0300
2025-07-04T03:15+0300
общество
япония
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию в стоимостном выражении более чем на треть по сравнению с маем прошлого года - до 8,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства. Россия - крупнейший поставщик морских ежей в Японию. В мае она обеспечила 95% импортных потребностей Страны восходящего солнца. Также неплохую динамику показал другой морской деликатес: поставки охлажденного краба за этот же период подросли на четверть - до 996,6 тысячи долларов. А вот отгрузки его замороженного собрата по итогам мая оказались в легком минусе, снизившись на 7%, до 17,3 миллиона долларов. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом меньшим спросом пользовались и мороженые холодноводные креветки: российский экспорт в Японию данной продукции снизился в 1,6 раза, до 2,6 миллиона долларов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , япония
Общество , ЯПОНИЯ
03:15 04.07.2025
 
Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть

Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию более чем на треть

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию в стоимостном выражении более чем на треть по сравнению с маем прошлого года - до 8,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства.
Россия - крупнейший поставщик морских ежей в Японию. В мае она обеспечила 95% импортных потребностей Страны восходящего солнца.
Также неплохую динамику показал другой морской деликатес: поставки охлажденного краба за этот же период подросли на четверть - до 996,6 тысячи долларов. А вот отгрузки его замороженного собрата по итогам мая оказались в легком минусе, снизившись на 7%, до 17,3 миллиона долларов.
Примечательно, что по сравнению с прошлым годом меньшим спросом пользовались и мороженые холодноводные креветки: российский экспорт в Японию данной продукции снизился в 1,6 раза, до 2,6 миллиона долларов.
 
ОбществоЯПОНИЯ
 
 
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