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Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть

Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть - 04.07.2025, ПРАЙМ

Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию на треть

Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию в стоимостном выражении более чем на треть по сравнению с маем прошлого года - до 8,2 миллиона долларов,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T03:15+0300

2025-07-04T03:15+0300

2025-07-04T03:15+0300

общество

япония

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки морских ежей в Японию в стоимостном выражении более чем на треть по сравнению с маем прошлого года - до 8,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства. Россия - крупнейший поставщик морских ежей в Японию. В мае она обеспечила 95% импортных потребностей Страны восходящего солнца. Также неплохую динамику показал другой морской деликатес: поставки охлажденного краба за этот же период подросли на четверть - до 996,6 тысячи долларов. А вот отгрузки его замороженного собрата по итогам мая оказались в легком минусе, снизившись на 7%, до 17,3 миллиона долларов. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом меньшим спросом пользовались и мороженые холодноводные креветки: российский экспорт в Японию данной продукции снизился в 1,6 раза, до 2,6 миллиона долларов.

япония

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общество , япония