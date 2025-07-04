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Россия в мае нарастила объемы закупаемого японского чая - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Россия в мае нарастила объемы закупаемого японского чая
Россия в мае нарастила объемы закупаемого японского чая - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия в мае нарастила объемы закупаемого японского чая
Россия в мае существенно нарастила объемы закупаемого японского чая, в стоимостном объеме доведя их до 185 тысяч долларов, при этом заметно снизила импорт из... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T05:16+0300
2025-07-04T05:16+0300
общество
рф
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия в мае существенно нарастила объемы закупаемого японского чая, в стоимостном объеме доведя их до 185 тысяч долларов, при этом заметно снизила импорт из этой страны кофе, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт чая вырос в 10 раз. А всего в январе-мае РФ закупила у Страны восходящего солнца чая на 764,2 тысячи долларов. В то же время интерес к японскому кофе заметно охладел - его отгрузки в стоимостном выражении снизились почти в 1,5 раза до 76 тысяч долларов. С начала года Россия закупила кофе на 1,55 миллиона долларов.
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40
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40
192
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общество , рф
Общество , РФ
05:16 04.07.2025
 
Россия в мае нарастила объемы закупаемого японского чая

Россия в мае нарастила объемы закупаемого японского чая до 185 тысяч долларов

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия в мае существенно нарастила объемы закупаемого японского чая, в стоимостном объеме доведя их до 185 тысяч долларов, при этом заметно снизила импорт из этой страны кофе, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт чая вырос в 10 раз.
А всего в январе-мае РФ закупила у Страны восходящего солнца чая на 764,2 тысячи долларов.
В то же время интерес к японскому кофе заметно охладел - его отгрузки в стоимостном выражении снизились почти в 1,5 раза до 76 тысяч долларов.
С начала года Россия закупила кофе на 1,55 миллиона долларов.
 
ОбществоРФ
 
 
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