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Доля рубля в экспортных расчетах Турции опустилась до минимума

Доля рубля в экспортных расчетах Турции опустилась до минимума - 04.07.2025, ПРАЙМ

Доля рубля в экспортных расчетах Турции опустилась до минимума

Доля рубля в экспортных расчетах Турции по итогам мая текущего года опустилась до минимума с сентября 2022 года, составив 0,2%, следует из данных центробанка... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:49+0300

2025-07-04T11:49+0300

2025-07-04T11:49+0300

экономика

общество

турция

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Доля рубля в экспортных расчетах Турции по итогам мая текущего года опустилась до минимума с сентября 2022 года, составив 0,2%, следует из данных центробанка республики, которые проанализировало РИА Новости. Месяцем ранее в рублях оплачивалось 0,26% турецкого экспорта, а в мае прошлого года - 0,34%. Максимальное значение за рассматриваемый период было зафиксировано в сентябре 2024 года - тогда на рубль приходилось 0,66% таких операций. При этом самой востребованной валютой для таких платежей в начале весны стал евро с долей в 49,8%, а второе место занял доллар - 44,42%. Рубль немного сократил позиции и в импортных расчетах Турции, однако его доля в этих платежах страны незначительна - всего 0,065% по итогам мая этого года. В импорте ситуация с наиболее востребованными валютами выглядит зеркальным образом: активнее всего платежи проходят в долларах (59,4%), а евро занимает лишь второе место (31,4%).

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общество , турция