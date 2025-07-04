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Румыния нарастит расходы на оборону, несмотря на дефицит госбюджета

Румыния нарастит расходы на оборону, несмотря на дефицит госбюджета - 04.07.2025, ПРАЙМ

Румыния нарастит расходы на оборону, несмотря на дефицит госбюджета

Премьер Румынии Илие Боложан заявил, что Румыния продолжит увеличивать оборонный бюджет в соответствии с обязательствами НАТО, несмотря на то, что в стране... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T09:30+0300

2025-07-04T09:30+0300

2025-07-04T09:30+0300

экономика

общество

румыния

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КИШИНЕВ, 4 июл - ПРАЙМ. Премьер Румынии Илие Боложан заявил, что Румыния продолжит увеличивать оборонный бюджет в соответствии с обязательствами НАТО, несмотря на то, что в стране экономический кризис. Президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании этой весной утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%. "Обязательства нашей страны, которые касаются компонента национальной обороны, останутся теми, которые мы взяли на себя. Не будем забывать, что Румыния, как и почти все европейские страны, на саммите НАТО, который проходил в тот период, о котором мы говорили на днях, взяла на себя ответственность увеличить оборонный бюджет до 5% к 2035 году", - заявил Боложан журналистам, отвечая на вопрос, коснутся ли меры по экономии государственных средств сферы обороны. Премьер объяснил, что отчисления на вооруженные силы неизбежны, поскольку проистекают из обязательств по НАТО. "В ближайшие годы нам придется увеличивать наши оборонные бюджеты и стараться, чтобы хотя бы 1,5% ВВП шло на какие-то проекты, связанные с обороной, такие как крупная логистическая инфраструктура, терминалы, порты или автомагистрали", - подчеркнул Боложан. Премьер ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

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общество , румыния, нато