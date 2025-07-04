https://1prime.ru/20250704/rumyniya-859186100.html

Премьер Румынии отверг возможность отправки военных на Украину

Премьер Румынии отверг возможность отправки военных на Украину - 04.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Румынии отверг возможность отправки военных на Украину

Премьер Румынии Илие Боложан категорически отверг возможность отправки румынских военных на Украину для помощи Киеву. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:00+0300

2025-07-04T16:00+0300

2025-07-04T16:00+0300

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КИШИНЕВ, 4 июл - ПРАЙМ. Премьер Румынии Илие Боложан категорически отверг возможность отправки румынских военных на Украину для помощи Киеву. "Правительство Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей", - заявил Боложан в пятницу в эфире телеканала Antena 3, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность отправки румынских солдат на помощь Киеву. При этом он отметил, что Румыния, как и другие страны восточного фланга НАТО, должна увеличить военные расходы согласно решению, принятому на прошедшем саммите альянса. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250704/rumyniya-859168207.html

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румыния, украина, общество