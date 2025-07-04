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Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico
Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico - 04.07.2025, ПРАЙМ
Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:02+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. В мае президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине. По данным издания, в администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ. "Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России", - говорится в публикации. При этом, как отмечает газета, министр внутренних дел США Даг Бургум скорее выступает за то, чтобы "вытеснить" РФ и за ее счет нарастить американский экспорт.
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сша, стив уиткофф, рф, санкции против рф
США, Стив Уиткофф, РФ, санкции против РФ, Политика
11:02 04.07.2025 (обновлено: 11:09 04.07.2025)
 
Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico

Politico: спецпосланник США Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
В мае президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.
По данным издания, в администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ. "Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России", - говорится в публикации.
При этом, как отмечает газета, министр внутренних дел США Даг Бургум скорее выступает за то, чтобы "вытеснить" РФ и за ее счет нарастить американский экспорт.
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ПолитикаСШАСтив УиткоффРФсанкции против РФ
 
 
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