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Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico

Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico - 04.07.2025, ПРАЙМ

Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:02+0300

2025-07-04T11:02+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. В мае президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине. По данным издания, в администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ. "Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России", - говорится в публикации. При этом, как отмечает газета, министр внутренних дел США Даг Бургум скорее выступает за то, чтобы "вытеснить" РФ и за ее счет нарастить американский экспорт.

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сша, стив уиткофф, рф, санкции против рф