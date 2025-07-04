Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250704/sboy-859182213.html
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой - 04.07.2025, ПРАЙМ
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой
Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:31+0300
2025-07-04T14:31+0300
мтс
мгтс
технологии
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/45/833174548_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c14236e98317c1609b3cf3549f2f0d8a.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф". Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск. По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS. Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области. РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.
https://1prime.ru/20250612/sboy-858449469.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/45/833174548_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0320e4a7457b533044dc4f4f8056ebe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтс, мгтс, технологии, сбой
МТС, МГТС, Технологии, сбой
14:31 04.07.2025
 
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой

"Сбой.рф": зафиксированы жалобы на сбои в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМТС
МТС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск.
По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS.
Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области.
РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов
12 июня, 23:27
 
МТСМГТСТехнологиисбой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала