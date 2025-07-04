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В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой - 04.07.2025, ПРАЙМ
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой
Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:31+0300
2025-07-04T14:31+0300
2025-07-04T14:31+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф". Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск. По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS. Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области. РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.
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мтс, мгтс, технологии, сбой
МТС, МГТС, Технологии, сбой
В работе МТС и интернет-провайдера МГТС произошел сбой
"Сбой.рф": зафиксированы жалобы на сбои в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск.
По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS.
Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области.
РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.
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