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Более 30% детей смогут посещать кружки и секции в России бесплатно

Более 30% детей смогут посещать кружки и секции в России бесплатно - 04.07.2025, ПРАЙМ

Более 30% детей смогут посещать кружки и секции в России бесплатно

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации II этапа Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, включив в него пункт о... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:03+0300

2025-07-04T11:03+0300

2025-07-04T11:03+0300

общество

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации II этапа Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, включив в него пункт о выдаче персональных социальных сертификатов, по которым не менее 30% детей в России смогут посещать кружки и секции бесплатно, сообщили в российском кабмине. Правительство утвердило план мероприятий по реализации II этапа Концепции развития дополнительного образования детей, рассчитанного на 2025–2030 годы. "В рамках II этапа будет продолжена работа, направленная на повышение качества и доступности дополнительного образования, развитие материально-технического обеспечения этой сферы, инфраструктуры и кадрового потенциала, совершенствование правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования. На I этапе реализации концепции была проведена работа по распространению целевой модели развития дополнительного образования в регионах. Она предполагает переход на персонифицированное финансирование – выдачу социальных сертификатов, по которым ребёнок может посещать кружки и секции бесплатно. В рамках II этапа планируется ежегодно обеспечивать такими сертификатами не менее 30% детей в каждом регионе", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина. Отмечается, что также планируется увеличить количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в детских школах искусств. "Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и детям-сиротам. В образовательных организациях продолжат создавать необходимые условия для их вовлечения в систему дополнительного образования, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные мероприятия", - добавили в правительстве РФ, отметив, что лучшие практики повышения доступности допобразования для детей-инвалидов и детей, находящихся на длительном лечении, будут распространены в регионах.

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