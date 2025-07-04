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США в мае сократили импорт игровых приставок из Китая - 04.07.2025, ПРАЙМ
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США в мае сократили импорт игровых приставок из Китая
США в мае сократили импорт игровых приставок из Китая - 04.07.2025, ПРАЙМ
США в мае сократили импорт игровых приставок из Китая
Поставки игровых приставок, оборудования для различных игр, а также детских игрушек в США из Китая в мае этого года сократились почти в два раза в годовом... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T06:47+0300
2025-07-04T06:47+0300
общество
сша
китай
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Поставки игровых приставок, оборудования для различных игр, а также детских игрушек в США из Китая в мае этого года сократились почти в два раза в годовом выражении - до минимальных значений с пандемийного марта 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, общие объемы импорта Штатами из Поднебесной детских игрушек, игровых приставок, а также оборудования для азартных и других игр в мае достигли 560,7 миллиона долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в прошлом мае, и на треть меньше в месячном выражении. Такие объемы стали минимальными с начала пандемии: меньше импорт был в марте 2020 года. Тогда он составлял 345,6 миллиона долларов. Больше всего в США из Китая приезжало в мае детских игрушек - трехколесных велосипедов, самокатов, колясок для кукол, самих кукол, головоломок и так далее. Объем импорта составил 408,8 миллиона долларов - на 44% меньше, чем годом ранее. Следом по объемам поставок расположились консоли и оборудование для видеоигр - 102,1 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше объемов мая 2024 года. Также США импортировали из КНР аркадные, настольные и другие игровые автоматы и игры - 25,9 миллиона долларов, шахматы - 15,6 миллиона, игральные карты - на 6,6 миллиона, оборудование для бильярда - на 1,1 миллиона долларов и оборудование для боулинга - на 666 тысяч. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Последствия торговой войны и сокращение импорта игрушек и приставок уже отразились на ценах в США: по данным Минтруда США рост цен на эти товары в Штатах в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года составил 1,3%, а в месячном выражении - 2,2%.
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192
40
192
40
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5
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общество , сша, китай, кнр, дональд трамп
Общество , США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп
06:47 04.07.2025
 
США в мае сократили импорт игровых приставок из Китая

Статслужба США: поставки игр из Китая в мае сократились почти в два раза

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Поставки игровых приставок, оборудования для различных игр, а также детских игрушек в США из Китая в мае этого года сократились почти в два раза в годовом выражении - до минимальных значений с пандемийного марта 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, общие объемы импорта Штатами из Поднебесной детских игрушек, игровых приставок, а также оборудования для азартных и других игр в мае достигли 560,7 миллиона долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в прошлом мае, и на треть меньше в месячном выражении.
Такие объемы стали минимальными с начала пандемии: меньше импорт был в марте 2020 года. Тогда он составлял 345,6 миллиона долларов.
Больше всего в США из Китая приезжало в мае детских игрушек - трехколесных велосипедов, самокатов, колясок для кукол, самих кукол, головоломок и так далее. Объем импорта составил 408,8 миллиона долларов - на 44% меньше, чем годом ранее.
Следом по объемам поставок расположились консоли и оборудование для видеоигр - 102,1 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше объемов мая 2024 года. Также США импортировали из КНР аркадные, настольные и другие игровые автоматы и игры - 25,9 миллиона долларов, шахматы - 15,6 миллиона, игральные карты - на 6,6 миллиона, оборудование для бильярда - на 1,1 миллиона долларов и оборудование для боулинга - на 666 тысяч.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Последствия торговой войны и сокращение импорта игрушек и приставок уже отразились на ценах в США: по данным Минтруда США рост цен на эти товары в Штатах в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года составил 1,3%, а в месячном выражении - 2,2%.
 
ОбществоСШАКИТАЙКНРДональд Трамп
 
 
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