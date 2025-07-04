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США требуют расширенного доступа к южнокорейским рынкам, пишут СМИ
США требуют расширенного доступа к южнокорейским рынкам, пишут СМИ - 04.07.2025, ПРАЙМ
США требуют расширенного доступа к южнокорейским рынкам, пишут СМИ
США потребовали от Южной Кореи предоставить расширенный доступ к рынкам сельскохозяйственного, автомобильного, цифрового секторов и рынку сферы обслуживания в... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:35+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США потребовали от Южной Кореи предоставить расширенный доступ к рынкам сельскохозяйственного, автомобильного, цифрового секторов и рынку сферы обслуживания в ходе двусторонних торговых консультаций, передает в пятницу агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Республики Корея на продолжающихся переговорах между странами. "Соединенные Штаты потребовали от Южной Кореи предоставить более широкий доступ к рынкам сельскохозяйственного, автомобильного, цифрового секторов и рынку сферы обслуживания, а также внедрить улучшенные нормативные стандарты во всех этих сферах", - заявил представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу в ходе заседания южнокорейского парламентского комитета по вопросам промышленности и торговли. Он добавил, что США также попросили о "недискриминационном отношении" к американским компаниям на корейском рынке цифровой торговли. По словам торгового представителя Республики Корея, во время консультаций администрация президента Трампа призвала Сеул увеличить энергетический импорт и использование материалов и оборудования американского производства, а корейские компании - больше инвестировать в американскую экономику. "Ответ нашего государства будет гибким, с учетом как требований с американской стороны, так и политических интересов и особенностей государственной безопасности Кореи", - сказал Ё Хан Гу . Южная Корея продолжает консультации с США по поводу тарифной политики. Ранее Трамп установил 90-дневный мораторий по взаимным тарифам для торговых партнеров, истекающий 8-ого июля. Корейская сторона активно стремится к тому, чтобы добиться для себя освобождения от тарифов или их снижения до того, как мораторий будет снят. По сообщению Рёнхап, Ё Хан Гу планирует посетить Вашингтон 5-6 июля и встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром, чтобы ускорить сделку. Данный визит в столицу США станет для него уже вторым за последний месяц. Ранее Ё Хан Гу заявлял, что если тарифный мораторий не будет продлен, для Южной Кореи это станет серьезным вызовом.
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общество , сша, южная корея, сеул
Экономика, Общество , США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ
США требуют расширенного доступа к южнокорейским рынкам, пишут СМИ
Рёнхап: США потребовали от Южной Кореи расширить доступ к рынкам
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США потребовали от Южной Кореи предоставить расширенный доступ к рынкам сельскохозяйственного, автомобильного, цифрового секторов и рынку сферы обслуживания в ходе двусторонних торговых консультаций, передает в пятницу агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Республики Корея на продолжающихся переговорах между странами.
"Соединенные Штаты потребовали от Южной Кореи предоставить более широкий доступ к рынкам сельскохозяйственного, автомобильного, цифрового секторов и рынку сферы обслуживания, а также внедрить улучшенные нормативные стандарты во всех этих сферах", - заявил представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу в ходе заседания южнокорейского парламентского комитета по вопросам промышленности и торговли. Он добавил, что США также попросили о "недискриминационном отношении" к американским компаниям на корейском рынке цифровой торговли.
По словам торгового представителя Республики Корея, во время консультаций администрация президента Трампа призвала Сеул увеличить энергетический импорт и использование материалов и оборудования американского производства, а корейские компании - больше инвестировать в американскую экономику.
"Ответ нашего государства будет гибким, с учетом как требований с американской стороны, так и политических интересов и особенностей государственной безопасности Кореи", - сказал Ё Хан Гу .
Южная Корея продолжает консультации с США по поводу тарифной политики. Ранее Трамп установил 90-дневный мораторий по взаимным тарифам для торговых партнеров, истекающий 8-ого июля. Корейская сторона активно стремится к тому, чтобы добиться для себя освобождения от тарифов или их снижения до того, как мораторий будет снят. По сообщению Рёнхап, Ё Хан Гу планирует посетить Вашингтон 5-6 июля и встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром, чтобы ускорить сделку. Данный визит в столицу США станет для него уже вторым за последний месяц.
Ранее Ё Хан Гу заявлял, что если тарифный мораторий не будет продлен, для Южной Кореи это станет серьезным вызовом.
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США