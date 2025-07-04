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США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны - 04.07.2025, ПРАЙМ
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США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны - 04.07.2025, ПРАЙМ
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны
В одобренном конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (One Big Beautiful Bill Act), инициированном... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T15:37+0300
2025-07-04T15:37+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В одобренном конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (One Big Beautiful Bill Act), инициированном президентом Дональдом Трампом, заложено более 8,6 миллиарда долларов на развитие ледокольного флота береговой охраны, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости. "Предусмотрены 4,3 миллиарда долларов на закупку Polar Security Cutters... 3,5 миллиарда... на Arctic Security Cutters,... 816 миллионов долларов... на лёгкие и средние ледокольные катера... для расширения национального ледокольного потенциала", - следует из текста законопроекта. Ранее президент Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Тем временем, арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических.
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общество , сша, дональд трамп
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп
15:37 04.07.2025
 
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны

Конгресс США заложил более 8,6 миллиарда долларов на развитие ледокольного флота

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В одобренном конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (One Big Beautiful Bill Act), инициированном президентом Дональдом Трампом, заложено более 8,6 миллиарда долларов на развитие ледокольного флота береговой охраны, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости.
"Предусмотрены 4,3 миллиарда долларов на закупку Polar Security Cutters... 3,5 миллиарда... на Arctic Security Cutters,... 816 миллионов долларов... на лёгкие и средние ледокольные катера... для расширения национального ледокольного потенциала", - следует из текста законопроекта.
Ранее президент Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Тем временем, арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США
11:29
 
ЭкономикаОбществоСШАДональд Трамп
 
 
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