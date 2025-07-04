https://1prime.ru/20250704/ssha-859185255.html
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны - 04.07.2025, ПРАЙМ
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны
В одобренном конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (One Big Beautiful Bill Act), инициированном... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T15:37+0300
2025-07-04T15:37+0300
2025-07-04T15:37+0300
экономика
общество
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В одобренном конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (One Big Beautiful Bill Act), инициированном президентом Дональдом Трампом, заложено более 8,6 миллиарда долларов на развитие ледокольного флота береговой охраны, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости. "Предусмотрены 4,3 миллиарда долларов на закупку Polar Security Cutters... 3,5 миллиарда... на Arctic Security Cutters,... 816 миллионов долларов... на лёгкие и средние ледокольные катера... для расширения национального ледокольного потенциала", - следует из текста законопроекта. Ранее президент Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Тем временем, арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических.
https://1prime.ru/20250704/dollar-859172988.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, дональд трамп
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп
США выделят несколько миллиардов долларов на ледоколы для береговой охраны
Конгресс США заложил более 8,6 миллиарда долларов на развитие ледокольного флота
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В одобренном конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (One Big Beautiful Bill Act), инициированном президентом Дональдом Трампом, заложено более 8,6 миллиарда долларов на развитие ледокольного флота береговой охраны, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости.
"Предусмотрены 4,3 миллиарда долларов на закупку Polar Security Cutters... 3,5 миллиарда... на Arctic Security Cutters,... 816 миллионов долларов... на лёгкие и средние ледокольные катера... для расширения национального ледокольного потенциала", - следует из текста законопроекта.
Ранее президент Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Тем временем, арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических.
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей из США