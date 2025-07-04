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Эксперт рассказал о стратегии США в торговой войне - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о стратегии США в торговой войне
Эксперт рассказал о стратегии США в торговой войне - 04.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о стратегии США в торговой войне
США в торговой войне делают ставку на нерыночные, политические договоренности, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:01+0300
2025-07-04T16:01+0300
экономика
сша
дональд трамп
south china morning post
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США в торговой войне делают ставку на нерыночные, политические договоренности, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что его администрация уже сегодня отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. При этом 2 июля Трамп объявил о достижении торговой сделки с Вьетнамом. В рамках договоренностей Ханой будет платить Вашингтону пошлину в размере 20% на все ввозимые товары, при этом американские товары будут экспортироваться с нулевой пошлиной. Кроме того, Ханой должен будет платить 40% пошлины на товары, которые идут в США через Вьетнам из третьих стран. "США делают ставку на нерыночные, политические договоренности, которые предполагают беспошлинный доступ американских товаров на рынки других стран, но при этом налагают ограничения на доступ иностранных товаров на рынок США", - сказал Нежданов. Как пишет в пятницу гонконгское издание South China Morning Post, чиновники администрации Трампа уверены, что Китай экспортирует большое количество товаров в третьи страны, зачастую в Юго-Западную Азию, где сертификат о стране производства меняется, а затем эти товары ввозятся в США по более низким тарифам. Издание цитирует аналитиков Nomura Securities, которые считают, что, если целью Вашингтона является пресечь дешевый импорт в США через рынки Юго-Западной Азии, то средний процент тарифа в регионе должен быть повышен с нынешних 10% до 15,5%. "Сегодня заключение Трампом новых сделок не может однозначно говорить, что они увенчаются успехом. Остается вопрос, насколько такая нерыночная конкуренция окажется выгодной в том числе и для самих США", - полагает Нежданов.
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сша, дональд трамп, south china morning post, китай, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, South China Morning Post, КИТАЙ, Мировая экономика
16:01 04.07.2025
 
Эксперт рассказал о стратегии США в торговой войне

Нежданов: США в торговой войне делают ставку на нерыночные договоренности

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. США в торговой войне делают ставку на нерыночные, политические договоренности, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что его администрация уже сегодня отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%.
При этом 2 июля Трамп объявил о достижении торговой сделки с Вьетнамом. В рамках договоренностей Ханой будет платить Вашингтону пошлину в размере 20% на все ввозимые товары, при этом американские товары будут экспортироваться с нулевой пошлиной. Кроме того, Ханой должен будет платить 40% пошлины на товары, которые идут в США через Вьетнам из третьих стран.
"США делают ставку на нерыночные, политические договоренности, которые предполагают беспошлинный доступ американских товаров на рынки других стран, но при этом налагают ограничения на доступ иностранных товаров на рынок США", - сказал Нежданов.
Как пишет в пятницу гонконгское издание South China Morning Post, чиновники администрации Трампа уверены, что Китай экспортирует большое количество товаров в третьи страны, зачастую в Юго-Западную Азию, где сертификат о стране производства меняется, а затем эти товары ввозятся в США по более низким тарифам.
Издание цитирует аналитиков Nomura Securities, которые считают, что, если целью Вашингтона является пресечь дешевый импорт в США через рынки Юго-Западной Азии, то средний процент тарифа в регионе должен быть повышен с нынешних 10% до 15,5%.
"Сегодня заключение Трампом новых сделок не может однозначно говорить, что они увенчаются успехом. Остается вопрос, насколько такая нерыночная конкуренция окажется выгодной в том числе и для самих США", - полагает Нежданов.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
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ЭкономикаСШАДональд ТрампSouth China Morning PostКИТАЙМировая экономика
 
 
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