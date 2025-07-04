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Morgan Stanley прогнозирует снижение ЦБ Турции ключевой ставки в июле

Morgan Stanley прогнозирует снижение ЦБ Турции ключевой ставки в июле - 04.07.2025, ПРАЙМ

Morgan Stanley прогнозирует снижение ЦБ Турции ключевой ставки в июле

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley спрогнозировал снижение ключевой ставки Центральным банком Турции на ближайшем заседании в июле до 43,5% с... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:14+0300

2025-07-04T12:14+0300

2025-07-04T12:14+0300

экономика

турция

morgan stanley

центральные банки

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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley спрогнозировал снижение ключевой ставки Центральным банком Турции на ближайшем заседании в июле до 43,5% с нынешних 46%, приводит прогноз турецкое экономическое издание Ekonomim. ЦБ Турции на заседании 19 июня сохранил ключевую ставку на уровне 46%. Издание Ekonomim в конце мая писало, что турецкий регулятор может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике. "Американский инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете, опубликованном после июньских данных по инфляции в Турции, прогнозирует, что Центральный банк страны может начать снижение процентных ставок в июле. Банк ожидает, что на первом этапе ставка будет снижена до 43,5% с понижением на 250 базисных пунктов", - пишет издание. Кроме того, обновленный прогноз кредитной организации предусматривает ключевую ставку в Турции в конце 2025 года на уровне 36,5%. С учетом сезонно скорректированных данных Morgan Stanley ожидает, что существенной потери динамики инфляционного тренда не произойдет, но процесс дезинфляции ускорится во второй половине года, добавляется в материале. Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Инфляция в Турции в июне составила 1,37% и в годовом исчислении снизилась до 35,05%.

https://1prime.ru/20250618/ekonomim-858607993.html

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турция, morgan stanley, центральные банки