https://1prime.ru/20250704/sud-859172227.html

Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика

Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика - 04.07.2025, ПРАЙМ

Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика

Арбитражный суд Алтайского края отказал минприроды региона во взыскании более 61 миллионов рублей с "Европейско-Азиатской горнорудной компании" за вред природе. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:24+0300

2025-07-04T11:24+0300

2025-07-04T11:24+0300

алтай

промышленность

суд

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БАРНАУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Алтайского края отказал минприроды региона во взыскании более 61 миллионов рублей с "Европейско-Азиатской горнорудной компании" за вред природе. "В удовлетворении исковых требований (министерству природы края - ред.) к обществу с ограниченной ответственностью "Европейско-Азиатская горнорудная компания" отказать", - говорится в решении, предоставленном РИА Новости Арбитражным судом региона. В документе говорится, что министерство требовало возместить ущерб в размере более 61 миллиона рублей, причиненный лесам Куяганского участкового лесничества вследствие нарушения лесного законодательства. "Исковые требования мотивированы причинением ущерба лесным участкам в виде повреждения почвы, а также рубки деревьев", - говорится в документе суда. При этом суд частично удовлетворил требования минприроды в отношении компании "Антарес", которая арендовала участки и срубила на них несколько берез. "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Антарес" в пользу министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 16 880 рублей ущерба", - говорится в документе. В остальных требованиях минприроды было отказано.

https://1prime.ru/20250703/sud-859140336.html

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алтай, промышленность, суд