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Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика
Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика - 04.07.2025, ПРАЙМ
Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика
Арбитражный суд Алтайского края отказал минприроды региона во взыскании более 61 миллионов рублей с "Европейско-Азиатской горнорудной компании" за вред природе. | 04.07.2025, ПРАЙМ
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БАРНАУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Алтайского края отказал минприроды региона во взыскании более 61 миллионов рублей с "Европейско-Азиатской горнорудной компании" за вред природе. "В удовлетворении исковых требований (министерству природы края - ред.) к обществу с ограниченной ответственностью "Европейско-Азиатская горнорудная компания" отказать", - говорится в решении, предоставленном РИА Новости Арбитражным судом региона. В документе говорится, что министерство требовало возместить ущерб в размере более 61 миллиона рублей, причиненный лесам Куяганского участкового лесничества вследствие нарушения лесного законодательства. "Исковые требования мотивированы причинением ущерба лесным участкам в виде повреждения почвы, а также рубки деревьев", - говорится в документе суда. При этом суд частично удовлетворил требования минприроды в отношении компании "Антарес", которая арендовала участки и срубила на них несколько берез. "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Антарес" в пользу министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 16 880 рублей ущерба", - говорится в документе. В остальных требованиях минприроды было отказано.
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алтай, промышленность, суд
АЛТАЙ, Промышленность, суд
11:24 04.07.2025
 
Суд отказал минприроды Алтая во взыскании средств с золотодобытчика

Суд Алтайского края отказал минприроды во взыскании более 61 млн рублей с золотодобытчика

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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БАРНАУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Алтайского края отказал минприроды региона во взыскании более 61 миллионов рублей с "Европейско-Азиатской горнорудной компании" за вред природе.
"В удовлетворении исковых требований (министерству природы края - ред.) к обществу с ограниченной ответственностью "Европейско-Азиатская горнорудная компания" отказать", - говорится в решении, предоставленном РИА Новости Арбитражным судом региона.
В документе говорится, что министерство требовало возместить ущерб в размере более 61 миллиона рублей, причиненный лесам Куяганского участкового лесничества вследствие нарушения лесного законодательства.
"Исковые требования мотивированы причинением ущерба лесным участкам в виде повреждения почвы, а также рубки деревьев", - говорится в документе суда.
При этом суд частично удовлетворил требования минприроды в отношении компании "Антарес", которая арендовала участки и срубила на них несколько берез.
"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Антарес" в пользу министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 16 880 рублей ущерба", - говорится в документе.
В остальных требованиях минприроды было отказано.
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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