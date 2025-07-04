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Суд взыскал убытки с бывших гендиректоров "Открытие Холдинга"

Суд взыскал убытки с бывших гендиректоров "Открытие Холдинга" - 04.07.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал убытки с бывших гендиректоров "Открытие Холдинга"

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего компании "Открытие Холдинг" Марии Булатовой взыскал около 2,1 миллиарда рублей убытков солидарно с... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:45+0300

2025-07-04T14:45+0300

2025-07-04T14:58+0300

экономика

общество

открытие холдинг

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего компании "Открытие Холдинг" Марии Булатовой взыскал около 2,1 миллиарда рублей убытков солидарно с двух бывших гендиректоров Андрея Коняева и Павла Федосеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд отклонил требования к третьему соответчику - Венере Фаизовой (Набиуллиной), оказывавшей компании бухгалтерские услуги.Требования Булатовой основаны на постановлениях мирового судьи Красносельского района, который в 2022 году привлек "Открытие Холдинг" к административной ответственности в виде штрафов в размере более 326 миллионов и более 1,7 миллиарда рублей за невыполнение компанией обязанности возвратить в РФ деньги за неоказанные нерезидентом услуги или неполученные товары."Открытие Холдинг" в 2012-2013 годах выдал два займа кипрской Potrosa Enterprises Ltd, которая их не вернула, а в 2019 году заемщик был ликвидирован. В нарушение правил валютного контроля "Открытие Холдинг" не сообщил об этом, в связи с чем по заявлению ФНС был привлечен к административной ответственности.По мнению Булатовой, убытки были причинены бездействием ответчиков, которые не обжаловали акты мирового суда, хотя они были вынесены с нарушением подведомственности из-за неправильной квалификации нарушения и с пропуском срока привлечения к ответственности, а, следовательно, могли бы быть отменены судом.Арбитражный суд Москвы в пятницу рассматривал это заявление повторно. Первый раз в марте 2024 года он отклонил требования к ответчикам. Тогда он отметил, что вменяемое бездействие имело место до вступления Федосеева в должность, Набиуллина не обладала полномочиями представлять "Открытие Холдинг". Коняев же заявил в суде, что компания убытков не понесла "и не понесет в связи с пропуском налоговым органом срока на обращение с заявлением о включении в реестр требований кредиторов долга по оплате" этих штрафов.Девятый арбитражный апелляционный суд определение первой инстанции отменил и удовлетворил требования управляющего, но арбитражный суд Московского округа потом отправил этот спор на новое рассмотрение.Суд признал "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года по собственному заявлению компании.

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общество , открытие холдинг