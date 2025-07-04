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Александр Толмачев: финтех и банки сближает общая работа с данными

Александр Толмачев: финтех и банки сближает общая работа с данными - 04.07.2025, ПРАЙМ

Александр Толмачев: финтех и банки сближает общая работа с данными

Форум лидеров по работе с данными в финтехе Fintech Data Day стартует 10 июля. За три года проведения он завоевал репутацию актуальной площадки для общения... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T09:02+0300

2025-07-04T09:02+0300

2025-07-04T09:02+0300

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данные

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Форум лидеров по работе с данными в финтехе Fintech Data Day стартует 10 июля. За три года проведения он завоевал репутацию актуальной площадки для общения специалистов, обсуждения трендов, продвижения новых проектов и заключения соглашений. Чем отличается формат форума в этом году и каковы ожидания, рассказал агентству "Прайм" генеральный продюсер Fintech Data Day, эксперт в области создания высоконагруженных дата-решений в финтех-индустрии Александр Толмачев.— Александр, давайте начнем с того, насколько важны сейчас для отрасли подобные обсуждения. Что вообще происходит в сфере обмена данных?- Главный вопрос – это импортозамещение, ведь к 2026 году весь финтех-сектор должен полностью перейти на отечественные разработки или открытые решения. Второе – резкий рост числа новых игроков. В последние года в финансовый сектор пришли компании из совершенно других отраслей, такие как Ozon Fintech, Яндекс Финтех, Avito Финанс, Wildberries и другие. Они предлагают свои технологии работы с клиентами и данными, которые не всегда укладываются в привычные шаблоны. Это начинает влиять и на традиционные банки, которые сталкиваются с непривычной им конкуренцией. Таким образом, старые и новые игроки движутся навстречу друг другу, где-то соперничая, где-то перенимая опыт. А проблемы у них схожие – главным образом, это регуляторные ограничения по ценообразованию, ставкам, взысканию задолженности.- Это взаимодействие станет одной из центральных тем форума?- Разумеется. Участники обсудят проблемы традиционных игроков и новых финансовых институтов, возможности их взаимодействия и точек совместной работы, использование новых инструментов и источников данных. Важно понять, как и в какую сторону будут меняться банки и финтех – ведь делать это все равно придется.Тема влияния актуальных трендов на бизнес-процессы, инфраструктуру и методы работы с данными станет центральной для всех сессий форума. В первой сессии обсудим данные, на которые делают ставку старые и новые игроки, а также их источники сведений для получения конкурентных преимуществ.Во второй сессии затронем инфраструктурные решения по работе с данными, которые выбирает компания. Это, по сути, основа всей дальнейшей работы, поэтому важно не допускать ошибок.Третья сессия ориентирована в большей степени на непосредственных специалистов, которые обсудят методы оптимизации процессов принятия решений, управления рисками, оперативного реагирования на изменения макроэкономических условий. Работа СПР и формирование риск-стратегий, а также быстрая реакция на происходящее на рынке – вот темы дискуссии.— Кого вы хотели бы привлечь к обсуждению всех этих тем?- Прежде всего, экспертов в сфере финтеха, которые работают с финансовыми и транзакционными сервисами, программами лояльности, специалистов в юнит-экономике, PNL, LTV, финансовых и кредитных продуктах. Хотелось бы видеть датасаентистов, риск-менеджеров и аналитиков данных. Вообще данные сегодня –мощный драйвер роста. Если вы не умеете с ними работать, считайте, что вы отстали от конкурентов, которые уже вовсю используют их потенциал. Самое время включиться, приняв участие в Fintech Data Day. Вы узнаете, какие инновационные инструменты, решения и подходы используют ведущие игроки и на что делают ставку для получения максимальной финансовой выгоды. В ходе живых дискуссий и практических кейсов вы узнаете, как можно опередить рынок и на что делают ставку лидеры индустрии.- Какие технологии в работе с данными наиболее востребованы сейчас, а какие, на ваш взгляд, незаслуженно забыты?- Конечно, все ключевые игроки финтех-индустрии делают ставку на искусственный интеллект. Еще год назад генеративные нейросети, мультиагентные системы и LLM были просто модным трендом, а сейчас уже активно внедряются в бизнес-процессы. Эти технологии помогают оптимизировать массу внутренних процессов, начиная от бухгалтерии и заканчивая CRM-системами.А вот темы кибербезопасности, защиты персональных данных и управления доступом обделены вниманием. Между тем, решение этих проблем отнимает массу времени у специалистов как в традиционном банкинге, так и в финтехе.- Есть ли приоритетные направления, которые определят будущее в сфере обмена данных? На что сейчас стоит делать ставку?- Можно говорить о двух ведущих темах. Первая – оптимизация процессов внутри компании. Проще говоря, делать все можно быстрее и дешевле, освободив персонал от рутинных задач для основных работ. Вторая – создание принципиально новых продуктов. Например, большинство ведущих банков активно используют виртуальных ассистентов, которые могут существовать и отдельно от основного продукта. Это ускоряет взаимодействие, повышает частоту обращений к приложению и другим продуктам компании.- Что происходит с кадрами в области работы с данными? Хватает ли специалистов?- Как и на любом активно развивающемся рынке, не хватает специалистов, обладающих несколькими навыками сразу. Например, тех у кого есть экспертиза в области данных, понимание бизнеса и знание классических технологий разработки инфраструктуры. Между тем, именно комплекс знаний позволяет активнее внедрить новые технологии в бизнес-процессы. На мой взгляд, будущее рынка определит профессия, которая только формируется - AI product-менеджер. Такой специалист может эффективно "подружить" традиционные решения (Kafka, REST, GPC-протоколами) с решениями на основе ИИ, определив, в конечном итоге, успех компании. На мой взгляд, уже через несколько лет AI product-менеджеры станут очень востребованными. Пока их нигде не готовят, но, возможно, это актуальная задача, которую мы тоже обсудим на форуме.По крайней мере, уже сейчас появляются целые AI-команды - AI-тимлид, AI-аналитик данных, AI-разработчик. Взаимодействовать с ними можно через полноценный интерфейс: ставить задачи по выгрузке и обработке данных, созданию дашбордов, запуску решений с готовым дизайном. Это выглядит весьма перспективно и дает надежду на прорывы в области работы с данными.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финтех, финансы, общество , банки, форум, искусственный интеллект, данные