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В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна

В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Красноярском крае откачали топливо с пострадавшего судна

Топливо с пострадавшего судна на Енисее в Красноярском крае полностью откачано, в субботу судно перегонят в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T05:40+0300

2025-07-04T05:40+0300

2025-07-04T05:40+0300

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КРАСНОЯРСК, 4 июл - ПРАЙМ. Топливо с пострадавшего судна на Енисее в Красноярском крае полностью откачано, в субботу судно перегонят в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "Пострадавшее судно находится на плаву и достигло необходимой осадки для транспортировки. Завтра его начнут перегонять в Галанино для ремонта. За последние два дня завершена полная откачка дизельного топлива", - написал Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, на месте ЧП организована круглосуточная работа по выявлению возможного попадания нефтепродуктов в акваторию и прибрежную зону реки Енисей. В настоящее время следов загрязнения не обнаружено. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.

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