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"СПБ биржа" надеется летом запустить торги заблокированными бумагами - 04.07.2025, ПРАЙМ
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"СПБ биржа" надеется летом запустить торги заблокированными бумагами
"СПБ биржа" надеется летом запустить торги заблокированными бумагами - 04.07.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" надеется летом запустить торги заблокированными бумагами
"СПБ биржа" надеется в течение лета начать торги заблокированными после введения санкций иностранными ценными бумагами, рассказал журналистам генеральный... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:39+0300
2025-07-04T12:39+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" надеется в течение лета начать торги заблокированными после введения санкций иностранными ценными бумагами, рассказал журналистам генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. Комитет по развитию рынков "СПБ биржи" в конце июня поддержал решение начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами. Их планируется проводиться в основную торговую сессию с 10.00 до 19.00 мск и с использованием только российского пула ликвидности, а все расчеты будут проходить в рублях только внутри "СПБ банка". На первом этапе инвесторам будут доступны акции с первичным листингом в США, в цепочке хранения которых нет НРД. "Ведем внутренние переговоры, прежде всего с участниками рынка. Выносили уже два раза на комитет по развитию рынков. С одной стороны, явно есть спрос у покупателей на заблокированные активы, которые хотят приобрести их и попробовать получить лицензию на разблокировку. Явно есть спрос на то, чтобы продать эти ценные бумаги, пусть даже с дисконтом", - сказал Сердюков в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Но вместе с тем есть ряд проблем, отметил он. "Во-первых, не хотим навредить тем, кто заблокирован и не хочет участвовать в этих торгах. Не хотим подвергать их рискам, что они не будут разблокированы", - сказал он. "Во-вторых, если торги OTC (внебиржевые - ред.), значит возникает налог на материальную выгоду у покупателей, а если торги биржевые, то могут возникнуть проблемы с переоценкой активов, например, у управляющих компаний. Мы этого тоже не хотим. Поэтому сейчас общаемся с регулятором, чтобы удовлетворить всех. Очень надеюсь, что летом все получится", - заключил Сердюков. В начале ноября 2023 года Минфин США включил "СПБ биржу" в санкционный список, и торговая площадка, являвшаяся крупнейшей в РФ по торговле иностранными акциями, сразу же приостановила торги ими. Московская биржа в конце апреля организовала внебиржевые торги заблокированными иностранными акциями, предоставив в сервисе внебиржевых сделок с центральным контрагентом техническую возможность заключения сделок со 127 иностранными акциями.
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общество , сша, нрд
Экономика, Общество , США, НРД
12:39 04.07.2025
 
"СПБ биржа" надеется летом запустить торги заблокированными бумагами

"СПБ биржа" надеется летом начать торги заблокированными иностранными бумагами

© fotolia.com / jeayesy%Торги на бирже
%Торги на бирже - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© fotolia.com / jeayesy
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" надеется в течение лета начать торги заблокированными после введения санкций иностранными ценными бумагами, рассказал журналистам генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.
Комитет по развитию рынков "СПБ биржи" в конце июня поддержал решение начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами. Их планируется проводиться в основную торговую сессию с 10.00 до 19.00 мск и с использованием только российского пула ликвидности, а все расчеты будут проходить в рублях только внутри "СПБ банка". На первом этапе инвесторам будут доступны акции с первичным листингом в США, в цепочке хранения которых нет НРД.
"Ведем внутренние переговоры, прежде всего с участниками рынка. Выносили уже два раза на комитет по развитию рынков. С одной стороны, явно есть спрос у покупателей на заблокированные активы, которые хотят приобрести их и попробовать получить лицензию на разблокировку. Явно есть спрос на то, чтобы продать эти ценные бумаги, пусть даже с дисконтом", - сказал Сердюков в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Но вместе с тем есть ряд проблем, отметил он. "Во-первых, не хотим навредить тем, кто заблокирован и не хочет участвовать в этих торгах. Не хотим подвергать их рискам, что они не будут разблокированы", - сказал он.
"Во-вторых, если торги OTC (внебиржевые - ред.), значит возникает налог на материальную выгоду у покупателей, а если торги биржевые, то могут возникнуть проблемы с переоценкой активов, например, у управляющих компаний. Мы этого тоже не хотим. Поэтому сейчас общаемся с регулятором, чтобы удовлетворить всех. Очень надеюсь, что летом все получится", - заключил Сердюков.
В начале ноября 2023 года Минфин США включил "СПБ биржу" в санкционный список, и торговая площадка, являвшаяся крупнейшей в РФ по торговле иностранными акциями, сразу же приостановила торги ими.
Московская биржа в конце апреля организовала внебиржевые торги заблокированными иностранными акциями, предоставив в сервисе внебиржевых сделок с центральным контрагентом техническую возможность заключения сделок со 127 иностранными акциями.
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