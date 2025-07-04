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США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле
США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле - 04.07.2025, ПРАЙМ
США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле
США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:50+0300
2025-07-04T08:50+0300
экономика
китай
сша
лондон
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ПЕКИН, 4 июл – ПРАЙМ. США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "После торгово-экономических переговоров Китая и США в Лондоне обе стороны недавно подтвердили конкретные детали реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств 5 июня, и консолидации результатов торгово-экономических переговоров в Женеве", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что в настоящее время команды с обеих сторон принимают меры по реализации результатов, достигнутых в Лондоне. "Китай в соответствии с законами и правилами рассматривает и одобряет заявки на получение лицензий на экспорт товаров, подлежащих контролю. США также предприняли соответствующие действия, отменив ряд введенных в отношении Китая ограничительных мер, и уведомили Китай о соответствующей ситуации", - добавили в минкоммерции КНР. Китайская сторона выражает надежду, что "США глубоко осознают взаимовыгодный и беспроигрышный характер китайско-американских торгово-экономических отношений, продолжат продвигаться с Китаем навстречу друг другу, будут и дальше исправлять свои ошибочные действия". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Взамен, по данным источников, Вашингтон согласился ослабить ограничения на поставки в Китай авиационных двигателей, комплектующих и этана — компонента природного газа, важного для химической промышленности. Решение принято по итогам двухдневных переговоров китайской делегации с представителями США в Лондоне и направлено на реализацию промежуточной договоренности, достигнутой сторонами ранее в Женеве. Президент США Дональд Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, позже он сообщил, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
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китай, сша, лондон, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, ЛОНДОН, Дональд Трамп
08:50 04.07.2025
 
США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле

Минкоммерции КНР: США уведомили Китай об отмене ряда ограничений по торговле

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© AFP / Jason Lee/Pool
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ПЕКИН, 4 июл – ПРАЙМ. США уведомили Китай об отмене ряда ограничительных мер по торговле, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"После торгово-экономических переговоров Китая и США в Лондоне обе стороны недавно подтвердили конкретные детали реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств 5 июня, и консолидации результатов торгово-экономических переговоров в Женеве", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время команды с обеих сторон принимают меры по реализации результатов, достигнутых в Лондоне.
"Китай в соответствии с законами и правилами рассматривает и одобряет заявки на получение лицензий на экспорт товаров, подлежащих контролю. США также предприняли соответствующие действия, отменив ряд введенных в отношении Китая ограничительных мер, и уведомили Китай о соответствующей ситуации", - добавили в минкоммерции КНР.
Китайская сторона выражает надежду, что "США глубоко осознают взаимовыгодный и беспроигрышный характер китайско-американских торгово-экономических отношений, продолжат продвигаться с Китаем навстречу друг другу, будут и дальше исправлять свои ошибочные действия".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Взамен, по данным источников, Вашингтон согласился ослабить ограничения на поставки в Китай авиационных двигателей, комплектующих и этана — компонента природного газа, важного для химической промышленности.
Решение принято по итогам двухдневных переговоров китайской делегации с представителями США в Лондоне и направлено на реализацию промежуточной договоренности, достигнутой сторонами ранее в Женеве.
Президент США Дональд Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, позже он сообщил, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
США и Китай договорились о развитии торговых отношений, заявил Трамп
27 июня, 19:19
 
ЭкономикаКИТАЙСШАЛОНДОНДональд Трамп
 
 
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