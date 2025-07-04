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РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов

РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов - 04.07.2025, ПРАЙМ

РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов

Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:47+0300

2025-07-04T16:47+0300

2025-07-04T16:47+0300

экономика

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мировая экономика

товарооборот

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "В этом году мы ожидаем дальнейшее продолжение увеличения товарооборота. Есть задача довести его до 15–16 миллиардов долларов, и здесь все будет зависеть от того, как будет бизнес работать", - заявил Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия в Рио-де-Жанейро. Председатель делового совета напомнил, что объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.

https://1prime.ru/20250703/trade-859159093.html

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россия, бразилия, мировая экономика, товарооборот