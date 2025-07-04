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РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов - 04.07.2025, ПРАЙМ
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РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов
РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов - 04.07.2025, ПРАЙМ
РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов
Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:47+0300
2025-07-04T16:47+0300
экономика
россия
бразилия
мировая экономика
товарооборот
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "В этом году мы ожидаем дальнейшее продолжение увеличения товарооборота. Есть задача довести его до 15–16 миллиардов долларов, и здесь все будет зависеть от того, как будет бизнес работать", - заявил Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия в Рио-де-Жанейро. Председатель делового совета напомнил, что объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.
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россия, бразилия, мировая экономика, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Мировая экономика, товарооборот
16:47 04.07.2025
 
РФ и Бразилия нацелены довести товарооборот до 15-16 миллиардов долларов

Гурьев: РФ и Бразилия поставили цель увеличить товарооборот до 15-16 млн долларов

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© CC BY 2.0 / abdallahh
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – ПРАЙМ. Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
"В этом году мы ожидаем дальнейшее продолжение увеличения товарооборота. Есть задача довести его до 15–16 миллиардов долларов, и здесь все будет зависеть от того, как будет бизнес работать", - заявил Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия в Рио-де-Жанейро.
Председатель делового совета напомнил, что объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти
Вчера, 20:35
 
ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯМировая экономикатоварооборот
 
 
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