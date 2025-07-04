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Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор

Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор - 04.07.2025, ПРАЙМ

Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский в пятницу проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T00:27+0300

2025-07-04T00:27+0300

2025-07-04T00:27+0300

общество

вашингтон

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киев

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

politico

ес

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ВАШИНГТОН, 4 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский в пятницу проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних отношениях, явной усталости Вашингтона от украинского конфликта, а также резкого сокращения американской военной поддержки Киеву. Диалог состоится в условиях продолжающегося успешного наступления российских войск и отсутствия четких перспектив мирного урегулирования конфликта. Неожиданное для украинских властей и европейских союзников решение Вашингтона приостановить поставки вооружений стало одним из главных ударов по позициям Киева: как сообщает Politico, ни Владимир Зеленский, ни страны ЕС не были заранее уведомлены об этом шаге. В свою очередь, газета New York Times расценила этот шаг как сигнал того, что США постепенно дистанцируются от участия в украинском конфликте. Под ограничение попали ключевые виды вооружений, на которые Киев особенно рассчитывал: ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, ракеты для истребителей F-16 и комплексов ПВО NASAMS. В администрации США объяснили такое решение необходимостью "поставить интересы Америки на первое место" и ссылались на истощение собственных арсеналов, а в Пентагоне подчеркнули, что США больше не могут раздавать американское оружие по всему миру и должны заботиться об обороне своей собственной страны. Внутри самой Украины решение Вашингтона вызвало резкую реакцию: в Верховной раде прозвучали призывы к немедленной замене посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, которую депутаты обвинили в провале дипломатических усилий по сохранению поддержки со стороны США. Ситуация для Зеленского усугубляется дополнительными факторами. За день до разговора с ним Дональд Трамп провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, о чем американский лидер публично сообщил в социальной сети Truth Social. Новый виток контактов с Москвой выглядит как сигнал о поиске путей выхода из украинского кризиса и явно контрастирует с нынешней динамикой американо-украинских отношений. Отношения между Трампом и Зеленским с самого начала не отличались гармонией, но после скандального визита представителя Киева в Белый дом раздраженность Вашингтона только росла. На саммите НАТО в Гааге 25 июня Трамп подчеркнул, что Зеленский "оказался в сложной ситуации", а его прежние заявления о "быстром завершении конфликта" не сбылись, в том числе из-за позиции самого Зеленского. Тогда же стало ясно, что тема прекращения огня на короткой встрече даже не обсуждалась. Все эти факторы, включая смену тональности и снижение объема поддержки, свидетельствуют о растущей усталости и разочаровании в Вашингтоне действиями украинского руководства. Для Зеленского предстоящий разговор с Трампом становится тяжелым испытанием на фоне новых вызовов, ухудшающейся военной ситуации и ослабления прежней поддержки со стороны некогда ключевого союзника.

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общество , вашингтон, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, politico, ес, new york times, f-16