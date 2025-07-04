Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250704/tramp-859161367.html
Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор
Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор - 04.07.2025, ПРАЙМ
Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор
Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский в пятницу проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T00:27+0300
2025-07-04T00:27+0300
общество
вашингтон
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
politico
ес
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859161367.jpg?1751578030
ВАШИНГТОН, 4 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский в пятницу проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних отношениях, явной усталости Вашингтона от украинского конфликта, а также резкого сокращения американской военной поддержки Киеву. Диалог состоится в условиях продолжающегося успешного наступления российских войск и отсутствия четких перспектив мирного урегулирования конфликта. Неожиданное для украинских властей и европейских союзников решение Вашингтона приостановить поставки вооружений стало одним из главных ударов по позициям Киева: как сообщает Politico, ни Владимир Зеленский, ни страны ЕС не были заранее уведомлены об этом шаге. В свою очередь, газета New York Times расценила этот шаг как сигнал того, что США постепенно дистанцируются от участия в украинском конфликте. Под ограничение попали ключевые виды вооружений, на которые Киев особенно рассчитывал: ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, ракеты для истребителей F-16 и комплексов ПВО NASAMS. В администрации США объяснили такое решение необходимостью "поставить интересы Америки на первое место" и ссылались на истощение собственных арсеналов, а в Пентагоне подчеркнули, что США больше не могут раздавать американское оружие по всему миру и должны заботиться об обороне своей собственной страны. Внутри самой Украины решение Вашингтона вызвало резкую реакцию: в Верховной раде прозвучали призывы к немедленной замене посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, которую депутаты обвинили в провале дипломатических усилий по сохранению поддержки со стороны США. Ситуация для Зеленского усугубляется дополнительными факторами. За день до разговора с ним Дональд Трамп провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, о чем американский лидер публично сообщил в социальной сети Truth Social. Новый виток контактов с Москвой выглядит как сигнал о поиске путей выхода из украинского кризиса и явно контрастирует с нынешней динамикой американо-украинских отношений. Отношения между Трампом и Зеленским с самого начала не отличались гармонией, но после скандального визита представителя Киева в Белый дом раздраженность Вашингтона только росла. На саммите НАТО в Гааге 25 июня Трамп подчеркнул, что Зеленский "оказался в сложной ситуации", а его прежние заявления о "быстром завершении конфликта" не сбылись, в том числе из-за позиции самого Зеленского. Тогда же стало ясно, что тема прекращения огня на короткой встрече даже не обсуждалась. Все эти факторы, включая смену тональности и снижение объема поддержки, свидетельствуют о растущей усталости и разочаровании в Вашингтоне действиями украинского руководства. Для Зеленского предстоящий разговор с Трампом становится тяжелым испытанием на фоне новых вызовов, ухудшающейся военной ситуации и ослабления прежней поддержки со стороны некогда ключевого союзника.
вашингтон
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , вашингтон, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, politico, ес, new york times, f-16
Общество , ВАШИНГТОН, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, ЕС, New York Times, F-16
00:27 04.07.2025
 
Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор

Президент США Трамп и лидер киевского режима Зеленский проведут телефонный разговор

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский в пятницу проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних отношениях, явной усталости Вашингтона от украинского конфликта, а также резкого сокращения американской военной поддержки Киеву.
Диалог состоится в условиях продолжающегося успешного наступления российских войск и отсутствия четких перспектив мирного урегулирования конфликта. Неожиданное для украинских властей и европейских союзников решение Вашингтона приостановить поставки вооружений стало одним из главных ударов по позициям Киева: как сообщает Politico, ни Владимир Зеленский, ни страны ЕС не были заранее уведомлены об этом шаге. В свою очередь, газета New York Times расценила этот шаг как сигнал того, что США постепенно дистанцируются от участия в украинском конфликте.
Под ограничение попали ключевые виды вооружений, на которые Киев особенно рассчитывал: ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, ракеты для истребителей F-16 и комплексов ПВО NASAMS. В администрации США объяснили такое решение необходимостью "поставить интересы Америки на первое место" и ссылались на истощение собственных арсеналов, а в Пентагоне подчеркнули, что США больше не могут раздавать американское оружие по всему миру и должны заботиться об обороне своей собственной страны.
Внутри самой Украины решение Вашингтона вызвало резкую реакцию: в Верховной раде прозвучали призывы к немедленной замене посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, которую депутаты обвинили в провале дипломатических усилий по сохранению поддержки со стороны США.
Ситуация для Зеленского усугубляется дополнительными факторами. За день до разговора с ним Дональд Трамп провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, о чем американский лидер публично сообщил в социальной сети Truth Social. Новый виток контактов с Москвой выглядит как сигнал о поиске путей выхода из украинского кризиса и явно контрастирует с нынешней динамикой американо-украинских отношений.
Отношения между Трампом и Зеленским с самого начала не отличались гармонией, но после скандального визита представителя Киева в Белый дом раздраженность Вашингтона только росла. На саммите НАТО в Гааге 25 июня Трамп подчеркнул, что Зеленский "оказался в сложной ситуации", а его прежние заявления о "быстром завершении конфликта" не сбылись, в том числе из-за позиции самого Зеленского. Тогда же стало ясно, что тема прекращения огня на короткой встрече даже не обсуждалась.
Все эти факторы, включая смену тональности и снижение объема поддержки, свидетельствуют о растущей усталости и разочаровании в Вашингтоне действиями украинского руководства. Для Зеленского предстоящий разговор с Трампом становится тяжелым испытанием на фоне новых вызовов, ухудшающейся военной ситуации и ослабления прежней поддержки со стороны некогда ключевого союзника.
 
ОбществоВАШИНГТОНСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинPoliticoЕСNew York TimesF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала