https://1prime.ru/20250704/tramp-859161565.html

Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану

Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану - 04.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готов проводить переговоры с ним напрямую, и отметил, что не хочет вредить Тегерану. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T01:06+0300

2025-07-04T01:06+0300

2025-07-04T01:06+0300

общество

сша

иран

тегеран

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859161565.jpg?1751580376

ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готов проводить переговоры с ним напрямую, и отметил, что не хочет вредить Тегерану. "Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной", - заявил Трамп журналистам. Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем. Трамп после окончания ирано-израильского конфликта и ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам объявил 25 июня о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и исламской республики. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующий день - 26 июня - заявил, что Тегеран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается. От отметил, что удары Вашингтона по иранским ядерным объектам усложнили вопрос проведения переговоров. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта.

сша

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, иран, тегеран, дональд трамп, мид