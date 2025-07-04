Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250704/tramp-859161565.html
Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану
Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану - 04.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готов проводить переговоры с ним напрямую, и отметил, что не хочет вредить Тегерану. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T01:06+0300
2025-07-04T01:06+0300
общество
сша
иран
тегеран
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859161565.jpg?1751580376
ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готов проводить переговоры с ним напрямую, и отметил, что не хочет вредить Тегерану. "Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной", - заявил Трамп журналистам. Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем. Трамп после окончания ирано-израильского конфликта и ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам объявил 25 июня о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и исламской республики. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующий день - 26 июня - заявил, что Тегеран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается. От отметил, что удары Вашингтона по иранским ядерным объектам усложнили вопрос проведения переговоров. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта.
сша
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, иран, тегеран, дональд трамп, мид
Общество , США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, МИД
01:06 04.07.2025
 
Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану

Трамп заявил, что не хочет вредить Ирану и не хочет вредить ему

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готов проводить переговоры с ним напрямую, и отметил, что не хочет вредить Тегерану.
"Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной", - заявил Трамп журналистам.
Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем.
Трамп после окончания ирано-израильского конфликта и ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам объявил 25 июня о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и исламской республики.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующий день - 26 июня - заявил, что Тегеран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается. От отметил, что удары Вашингтона по иранским ядерным объектам усложнили вопрос проведения переговоров.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта.
 
ОбществоСШАИРАНТегеранДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала