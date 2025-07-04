https://1prime.ru/20250704/tramp-859162615.html

Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах

Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах - 04.07.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах

Одобренный конгрессом США законопроект о расходах и налогах – "лучший подарок" на день рождения Америки, заявил президент США Дональд Трамп. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T04:09+0300

2025-07-04T04:09+0300

2025-07-04T04:09+0300

общество

сша

дональд трамп

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859162615.jpg?1751591399

НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – ПРАЙМ. Одобренный конгрессом США законопроект о расходах и налогах – "лучший подарок" на день рождения Америки, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости. "Не могло быть лучшего подарка ко дню рождения Америки, чем феноменальная победа, которую мы одержали всего несколько часов назад, когда Конгресс принял этот единый, большой, красивый законопроект, чтобы снова сделать Америку великой", – сказал Трамп на митинге в штате Айова, кадры транслировали СМИ. Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, дональд трамп, конгресс сша