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Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах
Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах - 04.07.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах
Одобренный конгрессом США законопроект о расходах и налогах – "лучший подарок" на день рождения Америки, заявил президент США Дональд Трамп. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T04:09+0300
2025-07-04T04:09+0300
общество
сша
дональд трамп
конгресс сша
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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – ПРАЙМ. Одобренный конгрессом США законопроект о расходах и налогах – "лучший подарок" на день рождения Америки, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости. "Не могло быть лучшего подарка ко дню рождения Америки, чем феноменальная победа, которую мы одержали всего несколько часов назад, когда Конгресс принял этот единый, большой, красивый законопроект, чтобы снова сделать Америку великой", – сказал Трамп на митинге в штате Айова, кадры транслировали СМИ. Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
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общество , сша, дональд трамп, конгресс сша
Общество , США, Дональд Трамп, Конгресс США
04:09 04.07.2025
 
Трамп назвал "лучшим подарком" законопроект о расходах и налогах

Трамп назвал законопроект о расходах и налогах "лучшим подарком" на день рождения Америки

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – ПРАЙМ. Одобренный конгрессом США законопроект о расходах и налогах – "лучший подарок" на день рождения Америки, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости.
"Не могло быть лучшего подарка ко дню рождения Америки, чем феноменальная победа, которую мы одержали всего несколько часов назад, когда Конгресс принял этот единый, большой, красивый законопроект, чтобы снова сделать Америку великой", – сказал Трамп на митинге в штате Айова, кадры транслировали СМИ.
Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа.
По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
 
ОбществоСШАДональд ТрампКонгресс США
 
 
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