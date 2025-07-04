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"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине
Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:21+0300
2025-07-04T08:21+0300
2025-07-04T08:21+0300
политика
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — подчеркнул он.Дэвис также отметил, что американский лидер уже дал ряд обещаний, которые так и не были исполнены. Он также не воплотил в жизнь свой план по решению украинского кризиса в течение 24 часов.По словам эксперта, глава Белого дома уже утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления, резюмировал он.
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине
Дэвис: Трамп должен пересмотреть решение по поставкам вооружений Киеву
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое мнение в в эфире YouTube-канала
Deep Dive выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — подчеркнул он.
Дэвис также отметил, что американский лидер уже дал ряд обещаний, которые так и не были исполнены. Он также не воплотил в жизнь свой план по решению украинского кризиса в течение 24 часов.
По словам эксперта, глава Белого дома уже утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления, резюмировал он.
Эксперт объяснил нежелание Трампа больше поддерживать Украину