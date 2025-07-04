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"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине - 04.07.2025, ПРАЙМ
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"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине
Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:21+0300
2025-07-04T08:21+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — подчеркнул он.Дэвис также отметил, что американский лидер уже дал ряд обещаний, которые так и не были исполнены. Он также не воплотил в жизнь свой план по решению украинского кризиса в течение 24 часов.По словам эксперта, глава Белого дома уже утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления, резюмировал он.
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
08:21 04.07.2025
 
"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине

Дэвис: Трамп должен пересмотреть решение по поставкам вооружений Киеву

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — подчеркнул он.
Дэвис также отметил, что американский лидер уже дал ряд обещаний, которые так и не были исполнены. Он также не воплотил в жизнь свой план по решению украинского кризиса в течение 24 часов.
По словам эксперта, глава Белого дома уже утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления, резюмировал он.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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