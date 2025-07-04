https://1prime.ru/20250704/tramp-859166123.html

"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине

"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Всех утомил": в США набросились на Трампа из-за решения по Украине

Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T08:21+0300

2025-07-04T08:21+0300

2025-07-04T08:21+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение по поставкам Украине вооружений, если хочет выйти из этого конфликта победителем. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Если он (Трамп — Прим. Ред.) думает, что одержит победу в этом (конфликте — Прим. Ред.) и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть свое решение", — подчеркнул он.Дэвис также отметил, что американский лидер уже дал ряд обещаний, которые так и не были исполнены. Он также не воплотил в жизнь свой план по решению украинского кризиса в течение 24 часов.По словам эксперта, глава Белого дома уже утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления, резюмировал он.

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сша, украина, дональд трамп