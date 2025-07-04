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Трамп может посетить Китай в конце октября, пишут СМИ
Трамп может посетить Китай в конце октября, пишут СМИ - 04.07.2025, ПРАЙМ
Трамп может посетить Китай в конце октября, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации исполнительных директоров американских компаний в конце октября, передает агентство... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:43+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации исполнительных директоров американских компаний в конце октября, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщала о том, что Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации бизнесменов в этом году. По мнению издания, визит будет похож на поездку американского лидера на Ближний Восток в мае. "Возможность для этой поездки представится в конце октября, когда друг за другом будут проводиться саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее и саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)... Американский президент обычно посещает оба", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Кроме того, по информации собеседников агентства, администрация президента начала связываться с исполнительными директорами американских компаний, чтобы узнать, насколько они заинтересованы в том, чтобы принять участие в поездке президента. В комментарии Блумберг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что поездка в Китай на данный момент не внесена в расписание Трампа. Источники агентства отметили, что еще неизвестно, состоится ли она вообще, поскольку в администрации президента выступают за более жесткую позицию по отношению к Пекину.
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Политика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ
Трамп может посетить Китай в конце октября, пишут СМИ
Bloomberg: Трамп с делегацией бизнесменов может посетить Китай в конце октября
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации исполнительных директоров американских компаний в конце октября, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на источники.
Ранее газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщала о том, что Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации бизнесменов в этом году. По мнению издания, визит будет похож на поездку американского лидера на Ближний Восток в мае.
"Возможность для этой поездки представится в конце октября, когда друг за другом будут проводиться саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее и саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)... Американский президент обычно посещает оба", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Кроме того, по информации собеседников агентства, администрация президента начала связываться с исполнительными директорами американских компаний, чтобы узнать, насколько они заинтересованы в том, чтобы принять участие в поездке президента.
В комментарии Блумберг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что поездка в Китай на данный момент не внесена в расписание Трампа. Источники агентства отметили, что еще неизвестно, состоится ли она вообще, поскольку в администрации президента выступают за более жесткую позицию по отношению к Пекину.
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