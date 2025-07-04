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"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным - 04.07.2025, ПРАЙМ
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"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным
"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным
Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-ролике рекомендовал президенту США Дональду Трампу организовать встречу с президентом России Владимиром... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:54+0300
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политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-ролике рекомендовал президенту США Дональду Трампу организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным осенью для урегулирования отношений с Москвой."Трампу следует подождать до осени, а затем возобновить попытки встретиться с Путиным и уладить дела с русскими", - заявил Меркурис.Аналитик также положительно оценил политику Трампа по постепенному дистанцированию США от украинского конфликта. Ранее, в четверг, состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами. В ходе разговора Путин напомнил о необходимости согласования дат для проведения третьего раунда переговоров с Украиной.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
16:54 04.07.2025 (обновлено: 16:55 04.07.2025)
 
"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным

Меркурис: Трампу лучше подождать и возобновить дела с Путиным ближе к осени

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-ролике рекомендовал президенту США Дональду Трампу организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным осенью для урегулирования отношений с Москвой.
"Трампу следует подождать до осени, а затем возобновить попытки встретиться с Путиным и уладить дела с русскими", - заявил Меркурис.
Аналитик также положительно оценил политику Трампа по постепенному дистанцированию США от украинского конфликта.
Ранее, в четверг, состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами. В ходе разговора Путин напомнил о необходимости согласования дат для проведения третьего раунда переговоров с Украиной.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
12:59
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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