https://1prime.ru/20250704/tramp-859188569.html

"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным

"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Уладить дела": в Британии дали Трампу совет, когда встретиться с Путиным

Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-ролике рекомендовал президенту США Дональду Трампу организовать встречу с президентом России Владимиром... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:54+0300

2025-07-04T16:54+0300

2025-07-04T16:55+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-ролике рекомендовал президенту США Дональду Трампу организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным осенью для урегулирования отношений с Москвой."Трампу следует подождать до осени, а затем возобновить попытки встретиться с Путиным и уладить дела с русскими", - заявил Меркурис.Аналитик также положительно оценил политику Трампа по постепенному дистанцированию США от украинского конфликта. Ранее, в четверг, состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами. В ходе разговора Путин напомнил о необходимости согласования дат для проведения третьего раунда переговоров с Украиной.

https://1prime.ru/20250704/kreml-859177257.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин, дональд трамп