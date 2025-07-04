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ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России

ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России - 04.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 июня сократилась до 18,26 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 20 июня, сообщил Банк России. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:13+0300

2025-07-04T11:13+0300

2025-07-04T11:13+0300

банк россии

общество

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 июня сократилась до 18,26 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 20 июня, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю сократился на 65,9 миллиарда рублей, или на 0,36%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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общество