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ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России
ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России - 04.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 июня сократилась до 18,26 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 20 июня, сообщил Банк России. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:13+0300
2025-07-04T11:13+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 июня сократилась до 18,26 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 20 июня, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю сократился на 65,9 миллиарда рублей, или на 0,36%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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общество
ЦБ зафиксировал сокращение денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении сократилась до 18,26 трлн рублей
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 июня сократилась до 18,26 триллиона рублей с 18,33 триллиона на 20 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю сократился на 65,9 миллиарда рублей, или на 0,36%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ 3 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей