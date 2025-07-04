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ЦБ не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков
ЦБ не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков - 04.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков
Банк России по-прежнему не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков в 2025 году, заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T13:04+0300
2025-07-04T13:04+0300
2025-07-04T13:04+0300
экономика
общество
ольга полякова
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков в 2025 году, заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова. Ранее, в начале июня, Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей, заявив, что "предпосылок" для изменения прогноза по прибыли не наблюдается. "Ну, я могу сказать, что нет предпосылок для понижения", - сказала Полякова журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ, отвечая на вопрос о наличии возможных предпосылок для повышения прибыли банков в этом году. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в четверг на полях Финансового конгресса заявила, что прибыль российских банков в этом году сопоставима с прошлогодней.
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общество , ольга полякова, эльвира набиуллина
Экономика, Общество , Ольга Полякова, Эльвира Набиуллина
ЦБ не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков
ЦБ не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему не видит предпосылок для снижения прогноза по прибыли банков в 2025 году, заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова.
Ранее, в начале июня, Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, на 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей, заявив, что "предпосылок" для изменения прогноза по прибыли не наблюдается.
"Ну, я могу сказать, что нет предпосылок для понижения", - сказала Полякова журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ, отвечая на вопрос о наличии возможных предпосылок для повышения прибыли банков в этом году.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в четверг на полях Финансового конгресса заявила, что прибыль российских банков в этом году сопоставима с прошлогодней.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 июля