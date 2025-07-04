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В ЦБ прокомментировали повышение антициклической надбавки

В ЦБ прокомментировали повышение антициклической надбавки - 04.07.2025, ПРАЙМ

В ЦБ прокомментировали повышение антициклической надбавки

Повышать антициклическую надбавку в ближайшее время нецелесообразно, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:07+0300

2025-07-04T14:07+0300

2025-07-04T14:07+0300

банк россии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Повышать антициклическую надбавку в ближайшее время нецелесообразно, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "На наш взгляд, пока в ближайшее время ее (антициклическую надбавку - ред.) дальше повышать нецелесообразно, еще и исходя из того, что у нас есть график восстановления прочих надбавок, с 1 января у нас повышаются по плану другие надбавки", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса. Данилова также отметила, что ЦБ РФ будет учитывать достаточность капитала банков и динамику кредитования и ежеквартально рассматривать системное решение по макропруденциальной политике. В ноябре прошлого года регулятор принял решение скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала: с 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля - в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску. Регулятор считает, что накопление антициклической надбавки в размере 0,5 процентного пункта наряду с макропруденциальными буферами по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков. Как указывал ЦБ в апреле, с учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в первом квартале 2025 года макропруденциальных надбавок по ипотеке и по кредитным картам в льготном периоде, все банки справляются с соблюдением с 1 июля 2025 года антициклической надбавки в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску, при сохранении сбалансированного роста кредитования.

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