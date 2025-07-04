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Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран
Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран
Россия может увеличить пошлину на цветы, ввозимые из недружественных стран, в 2025 году, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время выступления на... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T17:42+0300
2025-07-04T17:42+0300
экономика
рф
оксана лут
минсельхоз
цветы
недружественные страны
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - ПРАЙМ. Россия может увеличить пошлину на цветы, ввозимые из недружественных стран, в 2025 году, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время выступления на "Всероссийском дне поля-2025". "Мы... в прошлом году сделали пошлину 20%. В этом году, может, будем увеличивать", - сказала Лут. Правительство РФ летом прошлого года повысило ставку пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Пошлины действуют до конца 2025 года. В октябре 2024 года Лут заявляла о том, что Минсельхоз РФ не исключает дальнейшего повышения пошлины на цветы из недружественных стран.
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рф, оксана лут, минсельхоз, цветы, недружественные страны
Экономика, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз, цветы, недружественные страны
17:42 04.07.2025
 
Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран

Лут: Россия может увеличить пошлину на импорт цветов из недружественных стран

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродажа цветов в Международный женский день
Продажа цветов в Международный женский день - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - ПРАЙМ. Россия может увеличить пошлину на цветы, ввозимые из недружественных стран, в 2025 году, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время выступления на "Всероссийском дне поля-2025".
"Мы... в прошлом году сделали пошлину 20%. В этом году, может, будем увеличивать", - сказала Лут.
Правительство РФ летом прошлого года повысило ставку пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Пошлины действуют до конца 2025 года.
В октябре 2024 года Лут заявляла о том, что Минсельхоз РФ не исключает дальнейшего повышения пошлины на цветы из недружественных стран.
Флаг Евросоюза. Архив - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
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14:11
 
ЭкономикаРФОксана ЛутМинсельхозцветынедружественные страны
 
 
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