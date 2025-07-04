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СМИ: действия СБУ по активизации агентурной работы раскрыли в Турции
СМИ: действия СБУ по активизации агентурной работы раскрыли в Турции - 04.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: действия СБУ по активизации агентурной работы раскрыли в Турции
Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:33+0300
2025-07-04T14:33+0300
2025-07-04T14:33+0300
политика
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АНКАРА, 4 июн - ПРАЙМ. Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. По данным издания, документ подготовлен николаевским региональным управлением СБУ. "Первая из четырех секретных переписок, которые мы представим вашему вниманию, напрямую связана с Турцией. В документе, датированном 2024 марта, фигурирует майор Максим Николаевич Харчук, сотрудник контрразведывательного подразделения СБУ. Из официальной переписки следует, что майор Харчук занимался разведывательной деятельностью в диаспоре в Турции", - пишет газета. В документе говорится, что майор Харчук "усилил свои агентурные позиции" в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира. "Это может означать, что он завербовал, разместил или активизировал агентов для сбора разведданных об украинской диаспоре в этих городах. В переписке также говорится, что Харчук организовал сбор оперативной информации о внутреннем положении украинской диаспоры в Турции и отношении турецких властей к украинским беженцам. Это позволяет предположить, что сотрудник разведки следит как за потенциальными угрозами или оппозиционными элементами в диаспоре, так и за политикой Турции в отношении Украины изнутри", - отмечается в материале издания. С другой стороны, в документе уточняется, что в трех случаях майор обнаружил попытки иностранных спецслужб завербовать украинских граждан в Турции. "Это указывает на то, что Харчук не только собирал разведданные, но и проводил контрразведывательные мероприятия", - подчеркивает газета.
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турция, анкара, стамбул, сбу
Политика, ТУРЦИЯ, Анкара, Стамбул, СБУ
СМИ: действия СБУ по активизации агентурной работы раскрыли в Турции
Aydınlık: действия СБУ по активизации агентурной работы раскрыли в Турции
АНКАРА, 4 июн - ПРАЙМ. Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире.
По данным издания, документ подготовлен николаевским региональным управлением СБУ.
"Первая из четырех секретных переписок, которые мы представим вашему вниманию, напрямую связана с Турцией. В документе, датированном 2024 марта, фигурирует майор Максим Николаевич Харчук, сотрудник контрразведывательного подразделения СБУ. Из официальной переписки следует, что майор Харчук занимался разведывательной деятельностью в диаспоре в Турции", - пишет газета.
В документе говорится, что майор Харчук "усилил свои агентурные позиции" в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира.
"Это может означать, что он завербовал, разместил или активизировал агентов для сбора разведданных об украинской диаспоре в этих городах. В переписке также говорится, что Харчук организовал сбор оперативной информации о внутреннем положении украинской диаспоры в Турции и отношении турецких властей к украинским беженцам. Это позволяет предположить, что сотрудник разведки следит как за потенциальными угрозами или оппозиционными элементами в диаспоре, так и за политикой Турции в отношении Украины изнутри", - отмечается в материале издания.
С другой стороны, в документе уточняется, что в трех случаях майор обнаружил попытки иностранных спецслужб завербовать украинских граждан в Турции. "Это указывает на то, что Харчук не только собирал разведданные, но и проводил контрразведывательные мероприятия", - подчеркивает газета.
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