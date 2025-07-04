https://1prime.ru/20250704/udobrenija-859161158.html

Минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота РФ и Бразилии

Минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота РФ и Бразилии - 04.07.2025, ПРАЙМ

Минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота РФ и Бразилии

Минеральные удобрения составляют свыше трети всего двустороннего товарооборота между Россией и Бразилией, сообщил председатель российской части Делового совета... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T00:21+0300

2025-07-04T00:21+0300

2025-07-04T00:21+0300

общество

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859161158.jpg?1751577663

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Минеральные удобрения составляют свыше трети всего двустороннего товарооборота между Россией и Бразилией, сообщил председатель российской части Делового совета Россия - Бразилия, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. "На индустрию минеральных удобрений приходится сегодня свыше трети двустороннего товарооборота", - сказал Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме. По словам главы "ФосАгро", агропромышленный комплекс и индустрия удобрений уже много лет выступают локомотивом российско-бразильских экономических отношений. Гурьев отметил, что страны сформировали устойчивую цепочку в агробизнесе, играющую важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бразилия