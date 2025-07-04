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Минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота РФ и Бразилии
Минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота РФ и Бразилии - 04.07.2025, ПРАЙМ
Минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота РФ и Бразилии
Минеральные удобрения составляют свыше трети всего двустороннего товарооборота между Россией и Бразилией, сообщил председатель российской части Делового совета... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T00:21+0300
2025-07-04T00:21+0300
2025-07-04T00:21+0300
общество
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Минеральные удобрения составляют свыше трети всего двустороннего товарооборота между Россией и Бразилией, сообщил председатель российской части Делового совета Россия - Бразилия, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.
"На индустрию минеральных удобрений приходится сегодня свыше трети двустороннего товарооборота", - сказал Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам главы "ФосАгро", агропромышленный комплекс и индустрия удобрений уже много лет выступают локомотивом российско-бразильских экономических отношений. Гурьев отметил, что страны сформировали устойчивую цепочку в агробизнесе, играющую важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
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общество , бразилия
Минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота РФ и Бразилии
Гурьев: минеральные удобрения составляют свыше трети товарооборота России и Бразилии
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Минеральные удобрения составляют свыше трети всего двустороннего товарооборота между Россией и Бразилией, сообщил председатель российской части Делового совета Россия - Бразилия, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.
"На индустрию минеральных удобрений приходится сегодня свыше трети двустороннего товарооборота", - сказал Гурьев, выступая на российско-бразильском бизнес-форуме.
По словам главы "ФосАгро", агропромышленный комплекс и индустрия удобрений уже много лет выступают локомотивом российско-бразильских экономических отношений. Гурьев отметил, что страны сформировали устойчивую цепочку в агробизнесе, играющую важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.