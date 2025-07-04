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"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку - 04.07.2025, ПРАЙМ
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"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку
"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку
Компания "Фосагро" планирует наращивать поставки удобрений на рынки Бразилии, Индии и Африки, сообщил заместитель генерального директора по продажам и... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:40+0300
2025-07-04T16:45+0300
экономика
мировая экономика
россия
удобрения
бразилия
индия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" планирует наращивать поставки удобрений на рынки Бразилии, Индии и Африки, сообщил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Михаил Стеркин в интервью РИА Новости на полях бизнес-форума Россия-Бразилия. "Мы продолжим, в первую очередь, наращивать поставки в Бразилию - это один из наших основных рынков, после стратегически приоритетного российского. Далее - Индия, где мы также активно развиваемся. Ну и, конечно, Африка - это третий наш драйвер роста", - сказал Стеркин. По словам топ-менеджера, в условиях растущих потребностей в обеспечении продовольственной безопасности эти страны нуждаются в качественных минеральных удобрениях.
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мировая экономика, россия, удобрения, бразилия, индия, африка
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, удобрения, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, АФРИКА
16:40 04.07.2025 (обновлено: 16:45 04.07.2025)
 
"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку

"Фосагро": компания намерена нарастить поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" планирует наращивать поставки удобрений на рынки Бразилии, Индии и Африки, сообщил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Михаил Стеркин в интервью РИА Новости на полях бизнес-форума Россия-Бразилия.
"Мы продолжим, в первую очередь, наращивать поставки в Бразилию - это один из наших основных рынков, после стратегически приоритетного российского. Далее - Индия, где мы также активно развиваемся. Ну и, конечно, Африка - это третий наш драйвер роста", - сказал Стеркин.
По словам топ-менеджера, в условиях растущих потребностей в обеспечении продовольственной безопасности эти страны нуждаются в качественных минеральных удобрениях.
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