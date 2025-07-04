https://1prime.ru/20250704/udobreniya-859187692.html

"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку

"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку

Компания "Фосагро" планирует наращивать поставки удобрений на рынки Бразилии, Индии и Африки, сообщил заместитель генерального директора по продажам и... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:40+0300

2025-07-04T16:40+0300

2025-07-04T16:45+0300

экономика

мировая экономика

россия

удобрения

бразилия

индия

африка

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/41/841504176_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_88267f37c806f81cda291686506feba2.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" планирует наращивать поставки удобрений на рынки Бразилии, Индии и Африки, сообщил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Михаил Стеркин в интервью РИА Новости на полях бизнес-форума Россия-Бразилия. "Мы продолжим, в первую очередь, наращивать поставки в Бразилию - это один из наших основных рынков, после стратегически приоритетного российского. Далее - Индия, где мы также активно развиваемся. Ну и, конечно, Африка - это третий наш драйвер роста", - сказал Стеркин. По словам топ-менеджера, в условиях растущих потребностей в обеспечении продовольственной безопасности эти страны нуждаются в качественных минеральных удобрениях.

https://1prime.ru/20250703/eksport-859156345.html

бразилия

индия

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, удобрения, бразилия, индия, африка