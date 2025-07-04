https://1prime.ru/20250704/udobreniya-859189362.html
В "Фосагро" оценили последствия санкций ЕС на российские удобрения
В "Фосагро" оценили последствия санкций ЕС на российские удобрения - 04.07.2025, ПРАЙМ
В "Фосагро" оценили последствия санкций ЕС на российские удобрения
Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, негативно влияют на глобальные рынки и нарушают продовольственную безопасность,... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T17:14+0300
2025-07-04T17:14+0300
2025-07-04T17:14+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, негативно влияют на глобальные рынки и нарушают продовольственную безопасность, заявил РИА Новости замгендиректора "Фосагро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин. "Мы видим, что введение ограничений ведет только к одному - росту цен, удобрения становятся на этих рынках менее доступными. Естественно, это приводит к тому, что продовольственная безопасность нарушается", - сказал Стеркин в ходе беседы на полях делового форума Россия - Бразилия. Обеспечение продовольственной безопасности в мире является основной миссией компании, которая поставляет удобрения более чем в 100 стран, напомнил собеседник агентства. По словам Стеркина, глобальный спрос на удобрения продолжает расти, и российская продукция сохраняет конкурентоспособность на международных рынках. Евросоюз с 1 июля ввел в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
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россия, удобрения, ес
Экономика, РОССИЯ, удобрения, ЕС
В "Фосагро" оценили последствия санкций ЕС на российские удобрения
"Фосагро": ограничения ЕС на российские удобрения нарушают продбезопасность
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - ПРАЙМ. Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, негативно влияют на глобальные рынки и нарушают продовольственную безопасность, заявил РИА Новости замгендиректора "Фосагро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин.
"Мы видим, что введение ограничений ведет только к одному - росту цен, удобрения становятся на этих рынках менее доступными. Естественно, это приводит к тому, что продовольственная безопасность нарушается", - сказал Стеркин в ходе беседы на полях делового форума Россия - Бразилия.
Обеспечение продовольственной безопасности в мире является основной миссией компании, которая поставляет удобрения более чем в 100 стран, напомнил собеседник агентства. По словам Стеркина, глобальный спрос на удобрения продолжает расти, и российская продукция сохраняет конкурентоспособность на международных рынках.
Евросоюз с 1 июля ввел в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
"Фосагро" увеличит поставки удобрений в Бразилию, Индию и Африку