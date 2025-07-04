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"Точно правда". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
"Точно правда". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Точно правда". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
Киевские власти вместе с Владимиром Зеленским должны принять тот факт, что Украина не вернет утраченные территории. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:37+0300
2025-07-04T08:37+0300
2025-07-04T08:37+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Киевские власти вместе с Владимиром Зеленским должны принять тот факт, что Украина не вернет утраченные территории. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис."Что точно правда: Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это", — отметил эксперт.Меркурис также заметил, что об этом говорят даже союзники Киева, несмотря на стремление главы киевского режима отрицать реальное положение дел и выдавать желаемое за действительное.Ранее западные СМИ отмечали, что стремление Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине.
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сша, украина
"Точно правда". В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
Меркурис: Зеленский должен принять невозможность возврата территорий
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Киевские власти вместе с Владимиром Зеленским должны принять тот факт, что Украина не вернет утраченные территории. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала
выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Что точно правда: Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это", — отметил эксперт.
Меркурис также заметил, что об этом говорят даже союзники Киева, несмотря на стремление главы киевского режима отрицать реальное положение дел и выдавать желаемое за действительное.
Ранее западные СМИ отмечали, что стремление Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине.
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